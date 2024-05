Denisa Nesvačilová je "z kolečka" ven. Léta ji trápí nepříjemná nemoc

Zrzavá herečka Denisa Nesvačilová nemá problém přiznat, že už léta se potýká s atopickým ekzémem. Toto nepříjemné onemocnění je v podstatě nevyléčitelné, dají se pouze tlumit příznaky a rapidně jej zhoršuje stres.

Toho si herečka za poslední rok užila hodně. Nejenže byla pracovně v jednom kole, ale také si zažila trable v milostném životě. Zapletla se totiž do aféry se zadaným scenáristou Petrem Kolečkem. Milostný trojúhelník, kde figurovala ještě modelka Aneta Vignerová, nakonec uzavřela náhlá svatba mezi nimi dvěma. Nesvačilová se ocitla sama a pod drobnohledem médií.

I proto se možná její ekzém výrazně zhoršil. "Bylo to šílené, měla jsem to všude. Svědění přešlo v takovou bolest, že jsem přestávala chodit. Naštěstí mi pomohla Mgr. Judita Halvová, která je majitelkou kliniky zabývající se čínskou medicínou. A taky klid, konečně jsem z toho kolečka venku," pochvalovala si pro Blesk Nesvačilová, když přišla podpořit kosmetiku speciálně pro alergiky.

Sama s tím má už letité zkušenosti. "Kosmetiku si musím opravdu vybírat, a dokonce ji střídat. Moje pokožka si nesmí zvyknout," konstatovala. "Na našem trhu není moc z čeho vybírat, protože dekorativní kosmetiky pro nás, co máme nějaké potíže s pletí, opravdu moc není."

Ačkoli od aféry mezi ní a Kolečkem je to už víc než rok, bulvární noviny se pořád zajímají o její osobní život. Nejčastější dotazy k ní směrují právě na "chlapi", ať už reálné, nebo aspoň vysněné. Nesvačilová už dávala najevo únavu z těchto dotazů, tentokrát ale naznačila, že se někdo na obzoru črtá. Podrobnosti si ovšem nechala pro sebe. "Nebudu to komentovat, ale není to nikdo z branže, to už mi stačilo," uzavřela to.