Denisa Grossová měla autonehodu, obešlo se to bez vážnějších zranění

Tanečnice a choreografka Denisa Grossová byla v neděli odpoledne účastnicí vážné dopravní nehody. Na mokré vozovce ve Velké Chuchli nezvládla řízení a svým Audi RS3 nabourala do Volkswagenu. Údajný svědek události ji popsal svérázným jazykem.

"V ulici Mezichuchelská slečna Grossová vjela do mokré zatáčky, jela 'jako prase' a napálila to do rodiny v bílém Volkswagenu," komentoval nehodu pro Expres svědek s tím, že Grossové se nepodařilo vybrat zatáčku. Denisa Grossová ovšem tyto informace během dneška vyvrátila a ohradila se s tím, že v autě neseděla rodina, nýbrž dvě ženy a nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

"Policie se nás ptala na lékařskou pomoc a všichni jsme odmítli, protože nikdo nebyl zraněný, šlo jen o plechy," popsala to Grossová na svém Instagramu ve stories. "Jestli si paní vyhledaly odbornou pomoc po své vlastní ose, nevím. Ale dvakrát se nás policajti ptali, dvakrát jsme řekli, že nepotřebujeme."

"Důležitá informace, kterou potřebuju zmínit, je, že bouračka nevznikla z důvodu, že jsem jela 'jako prase'. Ale nezvládla jsem jízdu, chytla jsem smyk, protože byla mokrá vozovka," ohradila se na svém Instagramu.

Došlo k výraznému poškození aut: byla zdemolována přední část, čelní sklo prasklo a airbagy byly "vystřelené". K nehodě mělo dojít v neděli odpoledne, kolem půl páté. Policie nehodu potvrdila. "Můžeme potvrdit, že k této nehodě došlo, obešla se bez zranění. Jestli si účastníci vyhledali lékaře po vlastní ose, nemůžeme potvrdit," vyjádřil se policejní mluvčí.

Samotná Denisa Grossová se ze začátku k situaci nevyjadřovala, její sestra Natálie ovšem poskytla redakci Expresu stručnou reakci: "Vím, že sestra měla nehodu, ale naštěstí se nikomu nic nestalo."