Na jevišti podávala výkony, za které sklízela uznání, v soukromí ale bojovala s něčím úplně jiným. Herečka Denisa Barešová se dostala do stavu, kdy po práci prakticky jen ležela a neměla sílu na běžný život. Vyčerpání se navíc vrátilo v takové míře, že se začala bát i samotného vystupování. Nakonec se rozhodla pro zásadní změnu a opustila stálé angažmá v Národním divadle.
Denisa Barešová si sáhla na dno. Kvůli divadlu půl roku proležela, teď přišel radikální řez
Po představení už jí nezbývaly síly ani na obyčejný život. Denisa Barešová přiznala, že ji divadlo dostalo do stavu, kdy měsíce prakticky jen ležela a bála se, co přijde dál. Teď udělala zásadní rozhodnutí.
Nejhorší období zažila už před dvěma lety po zkoušení inscenace Paní Bovaryová, v níž hrála hlavní roli. „Snad půl roku jsem pořád jenom ležela v posteli, pokud jsem zrovna nepracovala. Ne s depresí, ale s fyzickým vyčerpáním,“ popsala v rozhovoru pro Novinky. Jenže letos na jaře se podobný scénář začal opakovat. Barešová měla problémy s pamětí, vypadávaly jí texty a začala ztrácet jistotu. „Cítila jsem, že ztrácím fantazii, a strašně mě to bolelo,“ přiznala.
Práce jí navíc začala brát i chvíle, které už nešlo vrátit. Chyběla na rodinných oslavách a odmítala pozvání na akce s přáteli, protože se bála, že onemocní a nebude schopná odehrát představení. Zpětně ji zvlášť zasáhlo, kolik času kvůli pracovním povinnostem nemohla věnovat umírajícímu dědečkovi. Právě to jí podle jejích slov pomohlo uvědomit si, že takhle už dál žít nechce.
K zásadnímu rozhodnutí ji přivedla také terapeutka, která ji upozornila, že se vyčerpání vrací stále častěji. Barešová proto opustila stálé angažmá v Národním divadle a výrazně omezila počet představení. Z původních zhruba patnácti měsíčně jich nyní hraje šest. „Postarala jsem se o sebe pět minut po dvanácté, ale ulevilo se mi a teď se cítím mnohem líp,“ přiznala. „Divadlo neopouštím, ani ho opustit nechci. Jen ho potřebuju dělat s mírou,“ vysvětlila.