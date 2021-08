Demi Lovatová slaví narozeniny na Maledivách a pózuje pro fanoušky v plavkách

Zpěvačka Demi Lovatová oslavila v pátek 20. srpna své 29. narozeniny a oslava nadále pokračuje.

V pondělí sdílela své momentky z cesty na Maledivy. V příspěvku hvězda singlu "Sorry Not Sorry" pózuje na pláži v bílých jednodílných plavkách s vykrojenými zády. A nejen to. Zpěvačka se odvázala a kromě fotek přidala i dvě videa. Na prvním leží v sexy póze na pláži, kde se nechává omývat vlnami. Druhé, zábavnější video zachytilo její "pád" do bazénu.

Zpěvačka svou oslavu narozenin zahájila v pátek vydáním videoklipu "Melon Cake" ze svého sedmého studiového alba Dancing with the Devil… The Art of Starting Over. A nezapomněla o novince informovat ani své instagramové fanoušky tím, že přidala krátkou ochutnávku z videoklipu a připsala: "Žádné další melounové dorty k narozeninám. 29, jsem tady a jsem ráda, že vy také."