"Dejte mu aspoň náhubek," rozčílila se Tereza Brodská na neukázněné pejskaře

Tereza Brodská má za sebou velmi nepříjemný víkend. O svůj nedělní zážitek se podělila se svými fanoušky na Instagramu. "Včera večer Konráda napadl pitbull. Konrád byl samozřejmě na řemínku, ten pitbull byl na volno, bez náhubku, měli ho nějaký dva mladý lidi, byl strašně agresivní, takže to byla obrovská rvačka. Ty lidi ho vůbec nezvládali, všechno jsem to prostě já bránila svým tělem, takže jsme skončili na veterině," popsala herečka incident a prozradila, že její malá čivava je naštěstí v pořádku a vyvázla jen s pohmožděnou packou a poškrábaným břichem.

Ani Brodská ze setkání s agresivním psem ale neodešla zcela bez zranění. "Já mám něco s rukou, ale to je úplně jedno," popsala s tím, že nejdůležitější je pro ni zdraví jejího psího mazlíčka. Přidala také rozčílený apel na všechny pejskaře. "Takže pro všechny z vás a hlavně pro ty dva mladý, co toho svýho psa nezvládali - když už ho mátě na volno a je nevychovanej, tak mu aspoň na tu držku dejte náhubek. Takovýhle lidi by si vůbec neměli pořizovat psy," uzavřela své vyprávění naštvaně Brodská.

Herečka je pověstná svou láskou ke psům, kteří do jejího života neodmyslitelně patří. "Vždycky jsem měla velké psy. Naposledy jsem měla münsterlandského ohaře. Moji psi byli vždycky perfektně vychovaní a vycvičení. Ohařici jsem odvolala i od srny a podobně. Ale co se týká Konráda, tak Konrád může samozřejmě všechno. Spí s námi v posteli. Konrád je Konrád. Je to takový malý pejsek, který v člověku vzbuzuje ochranitelské pudy. Takže já se najednou kvůli Konrádovi chovám nenormálně," prozradila Brodská vloni pro iDnes.