Josef Vojtek po třech dekádách uzavírá výraznou kapitolu své kariéry. Rocker známý především jako frontman kapely Kabát se rozhodl skončit s muzikály, ve kterých za posledních třicet let odehrál desítky představení a ztvárnil řadu výrazných rolí.
Definitivní konec po 30 letech. Josef Vojtek potvrdil rozhodnutí, které zasáhne fanoušky muzikálů
Josef Vojtek po třiceti letech končí s muzikály. Frontman skupiny Kabát, který na jevišti ztvárnil desítky rolí a za Mefista získal cenu Thálie, své rozhodnutí potvrdil stručně.
Jeho cesta na muzikálová jeviště začala v Krysařovi, kde se objevil v hlavní roli. Později následovaly další velké produkce a role se jen hrnuly. Během zkoušení muzikálu Hamlet od Janka Ledeckého se navíc seznámil se Sabinou Laurinovou, s níž má dceru Valentýnu. Muzikály se tak na dlouhé roky staly nejen významnou součástí jeho profesního života, ale zasáhly i do toho soukromého.
Za svou kariéru jich Vojtek odehrál zhruba dvě desítky. Objevil se například v muzikálech Krysař, Hamlet, Kat Mydlář, Galileo, Tři mušketýři, Angelika, Golem, Baron Prášil, Dracula, Casanova, Tarzan, Mefisto, Čas růží, Kleopatra, Muž se železnou maskou, Okno mé lásky, Popelka na ledě nebo Troja. Právě v Troji na prknech Divadla Broadway ztvárnil svou poslední muzikálovou roli, krále.
Na muzikálové scéně přitom nezanechal jen dlouhý seznam odehraných titulů. Za roli Mefista v Divadle Hybernia získal dokonce cenu Thálie, která patří k nejprestižnějším divadelním oceněním. Domovskou scénou se mu na dlouhou dobu stalo hlavně Divadlo Broadway.
Z jevišť ale rozhodně nemizí úplně. Vlasatý rocker se dál naplno věnuje kapele Kabát i vlastnímu projektu Muzikály Josefa Vojtka. Nedávno navíc oznámil, že vyráží na sólové turné, takže fanoušci o jeho hlas nepřijdou. Jen ho zřejmě budou vídat spíš na koncertních pódiích než v muzikálových rolích.