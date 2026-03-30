Více než tři čtvrtě roku po smrti herce a prezidenta karlovarského filmového festivalu Jiřího Bartošky se konečně uzavřelo dědictví o hodnotě mnoha desítek milionů korun. A přestože podíly v jeho obchodních firmách byly u notáře uzavřeny ještě v minulém roce, co se týká nemovitostí, tak to trvalo o poznání déle. Nyní je však rozhodnuto a majetek je rozdělený.
Dědictví po Bartoškovi je u konce. Nemovitosti za desítky milionů si rozdělila manželka a děti
Začátkem května to bude rok, co po dlouhé nemoci zemřel herec Jiří Bartoška. Není tajemstvím, že po něm zůstal obrovský majetek, který má nyní konečně nové vlastníky.
12. února notář Roman Hochman schválil usnesení, které se objevilo v katastru nemovitostí, z kterého je jasné, jak si vdova Andrea Bartošková a jejich děti Kateřina a Janek nemovitosti rozdělily. Andrea Bartošková se stala jedinou majitelkou luxusního bytu v historickém centru Prahy v Maiselově ulici, kde také 8. května 2025 zemřel. Tento byt herec miloval i kvůli jeho historii. Právě zde dožil také jeden z nejslavnějších prvorepublikových herců Oldřich Nový. Kromě toho do vlastnictví Bartoškové přešel také designovými cenami ověnčený dům v Andělské Hoře u Karlových Varů, kde nechybí ani velký bazén.
Čtěte také: Poslední chvíle prožil Jiří Bartoška na morfinu. Zemřel však tak, jak si přál – doma
Ani hercovy děti Kateřina a Janek ale nepřišly zkrátka. Kateřina zdědila mezonetový dům v Karlíně, ke kterému patří i garáž. Syn Janek získal luxusní apartmán v Krkonoších, za který Bartoška pouhý rok před svou smrtí zaplatil 17 milionů korun. Už dříve ale herec svým dětem zajistil v Praze jejich vlastní bydlení.
Podíly ve firmách byly vypořádány mnohem dříve a jejich majitelkou se stala také Andrea Bartošková. Společnost BKP production, s. r. o., kterou ze 100 procent před svojí smrtí Bartoška vlastnil, byla převedena na jeho manželku. Změna na postu jednatele se uskutečnila k 17. září loňského roku.