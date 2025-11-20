Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je především máma dvou dcer – starší Ley a mladší Emmy. Zatímco Lea si jde svou cestou mimo zájem médií, Emma před pár lety zaujala veřejnost jako začínající modelka a měla našlápnuto na velmi slibnou kariéru. Nakonec se ale rozhodla svět modelingu opustit. Důvod Čaputová popsala v rozhovoru pro deník Plus jeden deň: „Emma s tím skončila velmi rychle. V podstatě čelila různým nenávistným projevům na sociálních sítích, takže to trvalo krátce a ani to nebyl nějaký její životní sen.“