21. 11. Albert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Dcera Zuzany Čaputové skončila s modelingem kvůli nenávisti na sítích. Poprat se musela i s nádorem na mozku

Emma Čaputová
Módní přehlídka ze série "Fashion Live" v Bratislavě. Na snímku je Emma Čaputová.
Bratislavské módne dni 2022 Bratislava Fashion Days 2022 BEPON
Bratislavské módne dni 2022 Bratislava Fashion Days 2022 BEPON
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (uprostřed) se svým dcerami Emmou (v zeleném kabátě) a Leou (vpravo) čeká ve frontě před volební místností v Pezinku, kde odevzdala 29. února 2020 v Pezinku svůj hlas ve volbách do slovenského parlamentu.
Zobrazit
6 fotografií
Emma Čaputová |
Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová o dceři Emmě mluví s obrovskou hrdostí – a zároveň s pokorou. Mladší z jejích dvou dcer si prošla nenávistnými útoky na sociálních sítích kvůli modelingu, který proto brzy vzdala, a krátce před matčinou inaugurací jí lékaři diagnostikovali nádor na mozku. Přesto se dokázala vrátit k běžnému životu a pro svou rodinu zůstává symbolem odolnosti.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je především máma dvou dcer – starší Ley a mladší Emmy. Zatímco Lea si jde svou cestou mimo zájem médií, Emma před pár lety zaujala veřejnost jako začínající modelka a měla našlápnuto na velmi slibnou kariéru. Nakonec se ale rozhodla svět modelingu opustit. Důvod Čaputová popsala v rozhovoru pro deník Plus jeden deň: „Emma s tím skončila velmi rychle. V podstatě čelila různým nenávistným projevům na sociálních sítích, takže to trvalo krátce a ani to nebyl nějaký její životní sen.“

Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, prezidentská lóže, Národní divadlo, Ceny Paměti národa
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, prezidentská lóže, Národní divadlo, Ceny Paměti národa

Styl na počest svobody: Eva Pavlová a Zuzana Čaputová okouzlily outfity na Cenách Paměti národa

Móda a krása

Zuzana Čaputová během svého funkčního období patřila k nejpopulárnějším politikům na Slovensku, přesto se rozhodla nekandidovat na druhé funkční období. V červnu 2024 ji v prezidentském paláci vystřídal Peter Pellegrini, ale důvěru veřejnosti si bývalá hlava státu ve velké míře udržela. Po pěti náročných letech v úřadu si nyní užívá klidnější režim – objevuje se na společenských akcích, ale už bez neustálého politického tlaku. Nedávno například přijala pozvání na módní přehlídku návrháře Marcela Holubce v Bratislavě. „Ano, mám od něj doma pár kousků a moje dcera měla na několika akcích šaty právě od Marcela Holubce,“ uvedla Čaputová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dobrý vkus vnesla do politiky i do módy. Nejlepší outfity Zuzany Čaputové

Emmin příběh má však i mnohem vážnější rovinu. Jak vyplývá z knihy rozhovorů Nestratit se sama sobě, kterou s Čaputovou vedl novinář Erik Tabery, lékaři v roce 2019 Emmě našli nádor na mozku – jen týden před inaugurací nové prezidentky. Čaputová situaci popsala slovy: „Starší dcera byla v pořádku. Mladší dceři však našli nádor na mozku.“

Reklama
Emma Čaputová
Bratislavské módne dni 2022 Bratislava Fashion Days 2022 BEPON
Foto: Profimedia.cz
Bratislavské módne dni 2022 Bratislava Fashion Days 2022 BEPON
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (uprostřed) se svým dcerami Emmou (v zeleném kabátě) a Leou (vpravo) čeká ve frontě před volební místností v Pezinku, kde odevzdala 29. února 2020 v Pezinku svůj hlas ve volbách do slovenského parlamentu.
Módní přehlídka návrháře Michaela Kováčika v Bratislavě. Na snímku Emma Čaputová s přítelem.
Emma Čaputová v roce 2022
Zobrazit
6 fotografií

Podle jejích slov šlo o jednu z nejtěžších zkoušek jejího života a vážně zvažovala, zda vůbec do funkce nastoupí. Nakonec se rodina s diagnózou postupně vyrovnala, nález se ukázal jako stabilní a Emma se mohla vracet k běžnému životu.

Modeling už dnes není její hlavní cestou, přesto zůstává pro Čaputovou i pro její okolí velkým symbolem odolnosti. Překonala nenávistné komentáře, těžkou diagnózu i veřejný tlak spojený se statusem „dcery prezidentky. I proto o ní maminka mluví s viditelnou hrdostí – jako o dceři, která zvládla mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

VIDEO: My máme opačný problém. Odmítají odejít lidé, kteří měli být dávno pryč, říká šéfredaktor Erik Tabery k rozhodnutí Čaputové nekandidovat.

Video: Linda Bartošová

Zdroj: CNN Prima NewsDennik Nblesk.cz, Plus Jeden Deň

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama