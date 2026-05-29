Pokračovatelka známého hereckého rodu pózovala nejen na titulní straně, ale také ve speciálním pictorialu laděném do filmové atmosféry. Za jeho vznikem stojí producent Ján Bulka a fotografka Anna Koniaeva, kteří se pokusili propojit smyslnost, eleganci a vizuální styl připomínající filmové vyprávění.
Pokračovatelka slavného hereckého rodu znovu pózovala pro Playboy. Výroční číslo má být sběratelským kouskem
Herečka Kristýna Hrušínská se po čtyřech letech znovu objevuje na stránkách Playboye. Tentokrát ne jako jedna z mnoha osobností magazínu, ale jako hlavní tvář červnového výročního vydání, které připomíná 35 let české edice slavné značky.
„To, že jsem na titulce výročního sběratelského čísla Playboye, které vychází u příležitosti 35. výročí této legendární značky, je pro mě velká čest. Celé focení mělo nádhernou atmosféru a výsledný pictorial působí opravdu filmově,“ uvedla Kristýna Hrušínská.
Výroční číslo spojuje současnost s historií
Červnové vydání není pojaté jen jako běžné číslo s novou titulní tváří. Playboy ho připravil jako sběratelskou edici, která se ohlíží za celou českou historií magazínu od roku 1991 až po současnost. Čtenáři v něm najdou klasickou současnou část i rozsáhlou retrospektivu, která začíná druhou, reverzní titulní stranou.
Právě tato část připomíná výrazné obálky, vizuální proměny i společenská témata, která se s českým Playboyem v jednotlivých obdobích pojila. Nejde tedy jen o návrat ke starým fotografiím, ale o pohled na to, jak se během let měnil vkus, popkultura i obraz mužského světa.
„Tohle vydání není nostalgickým návratem do minulosti. Je připomínkou toho, že Playboy byl vždy víc než jen magazín. Byl obrazem své doby, proměn společnosti i mužského světa kolem nás,“ říká Ján Bulka.
Od první české Playmate po známé tváře veřejného života
Součástí aktuálního čísla je také rozhovor s Janou Štefánkovou, první českou Playmate, která se v magazínu objevila krátce po startu české edice na začátku devadesátých let. Právě její jméno patří k počátkům domácí historie Playboye a ve výročním čísle tak symbolicky propojuje minulost se současností.
Retrospektivní část připomíná také řadu dalších osobností, které se během let na stránkách českého Playboye objevily. Vedle světových hereckých hvězd nechybějí ani známé tváře z české kultury, sportu, politiky nebo veřejného života.
Speciální prostor dostala i sekce Playboy After Dark, která je věnovaná Playmates z Hot Peppers Prague. Tento partner magazínu letos zároveň slaví 20 let svého působení.
Sběratelská edice s více než 200 stranami
Výroční Playboy vychází ve speciálním provedení, které má zdůraznit jeho sběratelský charakter. Nabízí více než 200 stran, dvojitou titulní stranu a prémiové zpracování, díky němuž má číslo působit jako připomínka významného milníku značky.
Podle šéfky vydavatelství a bývalé Playmate Denisy Gudelj stojí síla Playboye především v tom, že se dokázal v průběhu let proměňovat, aniž by ztratil vlastní rozpoznatelnou tvář. „Playboy je značka, kterou zná několik generací. Právě kontinuita, schopnost reagovat na změny společnosti a zároveň si zachovat vlastní identitu, je důvodem, proč má stále své místo i dnes,“ doplňuje Denisa Gudelj.
Kristýna Hrušínská se tak stává tváří čísla, které nechce jen připomenout minulost slavného magazínu, ale zároveň ukázat, že Playboy se i po 35 letech české existence snaží zůstat součástí současné popkultury.