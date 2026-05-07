Letos v dubnu uplynul rok od chvíle, kdy Báře Vaculíkové, dceři zpěvačky Petry Černocké, náhle zemřel životní partner, producent Pepe Rafaj. Příčinou smrti byla prasklá aorta a zpětně je tak jasné, že se v podstatě nedalo nic dělat. Vaculíková našla sílu o nejtěžším okamžiku svého života promluvit v dokumentu 13. komnata.
Ani po roce bolest neustupuje. Dcera Petry Černocké Bára Vaculíková v emotivní zpovědi popsala děsivé chvíle, kdy její partner náhle bojoval o život, i okamžik, kdy musela jejich dceři oznámit zdrcující zprávu. „Brečím prakticky denně,“ přiznala otevřeně.
„Brečím prakticky denně. Je to mojí součástí,“ přiznává se slzami v očích Vaculíková, která si přesně pamatuje onen osudný den. „Pamatuju si, že jsem šla dřív spát a on mě volal z koupelny, že mu není dobře. To jsem se hodně rychle probudila. Byla jedna hodina ráno a já hnedka věděla, že je to blbý. Znala jsem ho a věděla, že je hroznej hrdina, když mu není dobře. Ale tady jsem viděla, že ho ovládá bolest a že se mu zatemňuje před očima. Věděla jsem, že to je vážný a hned zavolala záchranku,“ popsala poslední chvíle s partnerem.
Vaculíková věděla, že potřebuje podporu. „Ještě cestou do nemocnice jsem zavolala svojí nejlepší kamarádce, takže jsem na ten zbytek noci nebyla sama,“ říká vděčně. „Je to něco, co člověk nezapomene. Pamatuju si úplně všechno, slova, oblečení, všechny lidi, který jsme potkali v nemocnici. Potom mě poslali domů, že je to vážný stav, ale nemá smysl, abych tam byla. Už mě za ním nepustili. A pak už mi jen volali, že to nevyšlo,“ hlesne v dokumentu dcera slavné Saxany.
Nejtěžší věc ji ale teprve čekala. Jejich dospívající dcera Olivie Cococ zatím neměla o tragédii ani tušení. „To je nejhorší moment mýho života. Jak řekneš dítěti, že mu umřel táta? To nejde promyslet, nejde to odložit. Přišly jsme domů a já jsem přemýšlela, jestli ji nechám dospat, že bude mít ještě jednu noc, kdy bude žít v tom svým krásným dětským světě, nebo jestli ji probudím v pět ráno. A došlo mi, že je to úplně jedno, že ty dvě hodiny v jejím životě už neudělají žádnou změnu. Tak jsem za ní šla a řekla jsem jí to,“ vypověděla Vaculíková. „Nejtěžší na tom bylo naučit se, jak nějak žít bez táty. Je to úplně jinej zážitek,“ svěřila se Coco.
V dokumentu promluvila i Černocká, která na rovinu říká, že v podobných situacích se neumí moc orientovat. „Začala jsem samozřejmě jako všechny matičky uvažovat o tom, čím bych mohla být prospěšná. a bylo mi jasný, že ničím. Ale vyrazila jsem,“ řekla s tím, že ono osudné ráno se jich v bytě její dcery sešlo hodně. „Coco mě překvapila, jak to zvládla. Ale moc jsme to neprobíraly. Já jsem v tomhle velmi nešikovná, v tom konejšení lidí s problémem. Já to spíš zamlouvám, kopám do outu. Nejsem v tom dobrá,“ říká sebekriticky. Vaculíková svou mámu zná a oceňuje její podporu, i když se projevila jinak než sdílením smutku. „Pro mámu je potkávání se s emocema těžký, ale viděla jsem na ní, jak jí to rve srdce. Našla si nějakou svoji roli, jako že přinesla něco k jídlo, budu dělat legraci a tak,“ uznala její snahu.
Vaculíková se také svěřila, že i když stále truchlí, do jejího života se vrátila láska v podobě nového muže. To velmi vítá i její maminka. „Možná, že bych byla ráda, když by se vdala. Já bych přece měla jít někdy na svatbu svojí dceři, ne? Je nejvyšší čas. Mně by se to docela líbilo a mně se hlavně líbí ten kluk. Znám ho dlouho a je boží,“ pěje na nového partnera dcery Báry samou chválu.