Bývalé televizní moderátorka Michaela Ochotská je maminkou jedenáctiletého syna Andrease a půlroční dcery Arien. A právě s miminkem zažila velmi nepříjemné okamžiky. Když byl Arien měsíc, tak musela podstoupit akutní operaci kýly. Miminku jí našla společně se snoubencem Davidem, který okamžitě rozpoznal, jak vážná situace je. A to i díky tomu, že pracuje jako záchranář.
Tohle byly chvíle, které nechce zažít žádná máma. Bývalá moderátorka Michaela Ochotská musela jen měsíc po narození dcery Arien řešit dramatickou zdravotní komplikaci. Miminko skončilo na operačním sále a následně i na JIP. Největší šok ale přišel až doma, když monitor dechu začal hlásit, že holčička nedýchá, a vyděšení rodiče se báli o její život.
„To nebylo vůbec příjemné období a nedělá mi dobře o tom mluvit. Byla to kýla vaječníku a chirurg říkal, že není dobré s tím otálet. Takže hned ten den, co jsme přijeli do fakultní nemocnice v Olomouci, tak si nás tam nechali a Arienka šla okamžitě druhý den na operaci,“ vrátila se k náročnému období Ochotská v podcastu Mámy sobě.
„Bulku jsme objevili s Davidem večer při koupání. Bylo to velké jako vlašský oříšek. A byla plačtivá, na to, že jinak nepláče. Věděli jsme, že něco není v pořádku. David jako zdravotník věděl, o co jde. Zkoušel s tím hýbat, přesně věděl, jak to zatlačit, co to dělá, a říkal, že je to kýla, že musíme rychle na pohotovost,“ popsala Ochotská, které prý dodává potřebný klid právě to, že její partner je zdravotník, a tak má vždy po ruce všechno, co by mohlo být třeba.
Ani to ji ale v nemocnici neuklidnilo. „Když jsem se bavila s anestezioložku, tak jako máma nechceš slyšet, co všechno se může stát,“ promluvila o černých scénářích, které se jí honily hlavou. Operace ale nakonec dopadla dobře. „Pak byla ještě chvíli na JIP, protože měla problémy s dechem,“ říká Michaela a s tím, že na to navázal ještě okamžik, kdy se doma spustil monitor dechu.
„Paní doktorka mě upozorňovala, že tam může být nějaká dechová výluka, že to miminko nedýchá pravidelně. Vydechne, pak chvíli nedýchá a pak se jakoby dodechne,“ vypověděla dvojnásobná maminka, která ale nečekala, že se taková věc opravdu stane. Monitor začal houkat a hlásil, že miminko nedýchá. „Přiskočila jsem k ní a zjistila, že nereaguje. V tu chvíli už u mě ale byl David, a ještě něž jí stačil dát umělý dýchání, tak se probrala a sama nadechla. Doteď nevíme, co to způsobilo, jestli to třeba nebyla i chyba toho monitoru,“ uzavřela nepříjemnou kapitolu Ochotská.