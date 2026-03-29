Dlouho neměla tušení, že žena, která ji vychovává, patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Kateřina Moravcová, dcera zpěvačky Marty Kubišové, prožila dětství v prostředí, které působilo zcela obyčejně a nijak nepřipomínalo život dítěte slavné osobnosti.
Dcera Marty Kubišové se slávě vyhnula. Kateřina Moravcová pracovala jako reportérka i po boku své maminky
Kateřina Moravcová nevyrůstala jako dítě celebrity a ani v dospělosti si nevybrala život na výsluní. Dcera Marty Kubišové vystudovala publicistiku, pracovala jako reportérka, věnovala se PR a působila také v Nadaci na ochranu zvířat. Se slavnou maminkou ji dodnes spojuje blízký vztah i podobná houževnatost.
Marta Kubišová má jedinou dceru, která se narodila 1. června 1979. Často o ní mluví jako o „nejlepší písni svého života“. I proto se ji snažila vychovávat co nejvíce stranou veřejného zájmu. Kateřina tak dlouhé roky netušila, že její matka byla kdysi jednou z největších hvězd československé pop music a že její hlas provázel klíčové okamžiky moderních dějin. Po rozpadu manželství s režisérem Janem Moravcem ji Kubišová vychovávala převážně sama a dbala na to, aby vyrůstala mimo mediální pozornost.
Netušila, že zpívá její vlastní maminka
O tom, kým její matka skutečně je, se Kateřina dozvěděla poměrně nečekaně. Zásadní moment přišel ve chvíli, kdy jí babička pustila na gramofonu jednu z jejích písní. „Když jednou byla mamča v práci, pustila mi na gramofonu její písničku Dobrodružství s bohem Panem a chtěla slyšet můj názor. Nepoznala jsem její hlas. Prý jsem se babičky zeptala, jakej pán to zpívá,“ vzpomínala Kateřina Moravcová.
Dnes se pohybuje spíše v zákulisí kulturního prostředí. Ačkoliv kdysi zvažovala dráhu výtvarnice, nakonec od této cesty ustoupila, protože si nevěřila. Vystudovala publicistiku, pracovala jako reportérka a určitou dobu pomáhala i své matce v roli PR manažerky. Zkušenosti sbírala také v Nadaci na ochranu zvířat.
„Byla jsem jak jeptiška,“ říká Kubišová
Když Marta Kubišová mluví o svém mládí, často zdůrazňuje, že vztahy pro ni dlouho nebyly prioritou. Sama sebe popisuje jako spíše zdrženlivou. „Byla jsem jak jeptiška. Když jsem spadla někomu do postele, tak to byl takřka omyl, pro který jsem se ani já sama nerozhodla. Když mě nějaký mužský dvakrát, třikrát vyvedl na večeři, tak já měla jako správná maloměšťačka pocit takové závaznosti, že už s tím chlapem musím zůstat,“ popsala zpěvačka.
Zlom přišel až s filmovým režisérem Janem Němcem, za kterého se provdala v roce 1969. Právě v té době ale zasáhly do jejího života dramatické historické události. Kubišová byla na vrcholu popularity a její Modlitba pro Martu se stala symbolem odporu proti okupaci v roce 1968. Následně jí však normalizační režim zakázal veřejně vystupovat.
Ze slávy k obyčejné práci
Zpěvačka, která ještě nedávno patřila k nejpopulárnějším osobnostem v zemi, se ze dne na den ocitla bez možnosti vystupovat. Musela přijmout jakoukoli práci – od lepení sáčků na hračky až po administrativní pozice. Věřila však, že zákaz jednou pomine. Pro jejího manžela byla ale nová situace těžko přijatelná.
Do krize jejich vztahu zasáhla i tragická událost. Kubišová přišla v osmém měsíci těhotenství o dítě a prožila klinickou smrt. Rozvod byl nakonec nevyhnutelný a Jan Němec odešel do exilu.
Druhé manželství a další zklamání
Podruhé se zpěvačka vdala v roce 1974 za režiséra Jana Moravce. O pět let později se jim narodila dcera Kateřina, která už v dětství vnímala atmosféru tehdejší doby. „Pak mi to začalo všechno docházet. I to, co dokáže ten režim udělat. Když mě nevyzvedla ze školky, tak byla na výslechu,“ popsala později.
Ani toto manželství však nevydrželo. Moravec měl podle Kubišové vztahy s jinými ženami, které nakonec vedly k narození nemanželského dítěte. Zpráva o této situaci přišla telefonicky a zpěvačka se rozhodla požádat o rozvod. Ten ale její manžel nesl velmi těžce.
„Začal vyhrožovat, že jestli tu žádost nestáhnu, připraví mě o naši Káťu. Naštěstí měl soud jeho paternitu a ukázalo se, že Markéta je jeho. Rozvedli nás,“ uvedla Kubišová. Manželství skončilo po sedmi letech.
Dcera vyrůstala mimo svět slávy
Po druhém rozvodu se Kubišová soustředila především na výchovu dcery. V době normalizace byla zároveň signatářkou Charty 77 a čelila dlouhodobému tlaku režimu. O to více se snažila chránit své soukromí. Kateřina tak vyrůstala bez pocitu, že je dcerou slavné zpěvačky. I díky tomu si s matkou vybudovala velmi blízký vztah. Přesto se v některých vlastnostech nezapřou. „Je to buldoček. Když se pro něco rozhodne, zakousne se a nepustí,“ říká o ní s úsměvem Marta Kubišová.