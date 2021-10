Moje matka je manipulátorka a kontrolovala mi celý život, tvrdí dcera Madonny

Pětadvacetiletá dcera Madonny Lourdes Leonová promluvila o tom, jaké bylo soužití s veleznámou zpěvačkou, která letos oslavila třiašedesáté narozeniny.

"Samozřejmě jsem vyrostla s extrémními privilegii, to nebudu popírat. Myslím si však, že když moje máma viděla jiné děti slavných rodičů, tak si řekla, že její děti takové nebudou. Přijde mi, že pokud za tebe rodiče platí všechny věci, tak nad tebou mají moc. Moje máma je velká manipulátorka a kontrolovala mi celý život. Musela jsem být absolutně nezávislá od chvíle, kdy jsem ukončila střední školu," svěřila se Lourdes v rozhovoru pro magazín Interview. "Seznam toho, co jsem nesměla dělat, byl nekonečný," dodala.

Podle Interview si Leonová, která se živí jako modelka a hudebnice, sama vydělala na školné a vlastní byt. Lourdes přiznala, že nějakou dobu byla velmi zahlcena tím, jak vypadá, a plně se soustředila na kariéru modelky. Poté co se začala více objevovat na společenských akcích jako Met Gala, jí Madonna promluvila do duše. "Pamatuj, tyhle sr*čky nejsou skutečné. Nezáleží na penězích, tváři ani na tom, jak žhavě vypadáš. Jde o to, co přinášíš světu a co po sobě zanecháš," řekla své nejstarší dceři interpretka hitů Like a Virgin, Music, American Life či Vogue.

Leonová nepromluvila jen o soužití s matkou, ale také o budoucnosti, manželství a mateřství. "Na vdávání se necítím, ale prsten bych si klidně vzala. Ne, dělám si srandu. Jsem ráda v roli pečovatelky, ráda pro svého partnera vařím večeři. Nechci přijít o to, stát se matkou, ale představa porodu mě děsí do morku kostí. Nemohu ze své vaginy vytlačit dítě. To se prostě nestane. Takže jsem pro děti, ale je to trochu problém. Samozřejmě existují i ​​jiné způsoby, jak mít dítě," svěřila se modelka, která si pozornost médií získala i za své rozhodnutí neholit se.

Ochlupené podpaží je už její neodmyslitelnou součástí. Díky svému vzhledu se kupříkladu dostala mezi ženy, které se staly součástí kampaně spodního prádla značky Savage X Fenty od zpěvačky Rihanny.

Lourdes Leonová se narodila 14. října 1996 v Kalifornii, převážně vyrůstala v New Yorku. Je dcerou mnohanásobné držitelky ceny Grammy Madonny a herce Carlose Leona. Madonna a Leon udržovali vztah v letech 1995 až 1997. Leonovou kromě jejích biologických rodičů vychovával i režisér Guy Ritchie, se kterým americká hvězda žila od roku 2000 do roku 2008.