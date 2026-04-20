Dny plné strachu má za sebou Andrea Kašpárková a její exmanžel, šéfkuchař Radek Kašpárek, jejichž dcera byla záchrankou převezena do nemocnice. Tehdy bylo podezření na mozkovou mrtvici poté, co ztratila cit v pravé polovině těla. Nyní už rodina zná diagnózu a ta je zcela zdrtila.
„Dcera má roztroušenou sklerózu,“ zoufá si Andrea Kašpárková
Tohle si žádný rodič nechce ani představit. Z minuty na minutu se jim zhroutil svět – místo úlevy po podezření na mrtvici přišel ještě tvrdší verdikt. Dcera Radka Kašpárka a Andrey Kašpárkové bojuje s vážnou nevyléčitelnou nemocí, která zasáhla její tělo bez varování. Rodina teď prožívá nejtěžší chvíle a upíná se k jediné naději – že léčba zabere.
„Byla odvezena s podezřením na mrtvičku, protože přestala cítit pravou ruku a pravou nohu,“ svěřila se Blesku minulý týden zoufalá matka. V těžkých chvílích se upínala k tomu, že skutečnost nakonec nebude tak vážná, jak se zpočátku zdálo. „Doufám, že by to mohl být snad jen nějaký uskřípnutý nerv,“ dodala s nadějí v hlase. Její modlitby však nebyly vyslyšeny. Mrtvice se sice nepotvrdila, to, co lékaři zjistili, je ale možná ještě horší. Diagnostikovali jí totiž vážné a nevyléčitelné onemocnění.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Exmanželka Radka Kašpárka promluvila o svých potížích rok po mrtvici. „Nevzdala jsem to,“ říká
„Do poslední chvíle jsem doufala, ale je to v p*deli…“ postěžovala si nešťastná Kašpárková a prozradila, co vlastně dceři je. „Má roztroušenou sklerózu!“ řekla zoufale. Přesto však neztrácí víru, že se stav její dcery zlepší. „Snad se hybnost pravé poloviny těla rychle vrátí,“ dodala s tím, že doktoři okamžitě zahájili léčbu, což je u této nemoci klíčové.
Roztroušená skleróza není jen „obyčejná“ nemoc, ale závažné neurologické onemocnění, které dokáže člověku převrátit život naruby. K propuknutí nemoci typicky dochází mezi 20. a 40. rokem života. Jde o chorobu, při níž imunitní systém napadá vlastní nervový systém, konkrétně mozek a míchu. Typické jsou výpadky zraku, brnění končetin, únava nebo problémy s pohybem – a to často přichází ve vlnách, které se nedají předvídat. Nemoc se nedá úplně vyléčit, moderní medicína ji ale dokáže zpomalit a udržet pod kontrolou.