20. 4. Marcela
„Dcera má roztroušenou sklerózu,“ zoufá si Andrea Kašpárková

Natálie Burdová a Andrea KašpárkováFoto: GWUZD PAVEL
Tohle si žádný rodič nechce ani představit. Z minuty na minutu se jim zhroutil svět – místo úlevy po podezření na mrtvici přišel ještě tvrdší verdikt. Dcera Radka Kašpárka a Andrey Kašpárkové bojuje s vážnou nevyléčitelnou nemocí, která zasáhla její tělo bez varování. Rodina teď prožívá nejtěžší chvíle a upíná se k jediné naději – že léčba zabere.

Dny plné strachu má za sebou Andrea Kašpárková a její exmanžel, šéfkuchař Radek Kašpárek, jejichž dcera byla záchrankou převezena do nemocnice. Tehdy bylo podezření na mozkovou mrtvici poté, co ztratila cit v pravé polovině těla. Nyní už rodina zná diagnózu a ta je zcela zdrtila.

„Byla odvezena s podezřením na mrtvičku, protože přestala cítit pravou ruku a pravou nohu,“ svěřila se Blesku minulý týden zoufalá matka. V těžkých chvílích se upínala k tomu, že skutečnost nakonec nebude tak vážná, jak se zpočátku zdálo. „Doufám, že by to mohl být snad jen nějaký uskřípnutý nerv,“ dodala s nadějí v hlase. Její modlitby však nebyly vyslyšeny. Mrtvice se sice nepotvrdila, to, co lékaři zjistili, je ale možná ještě horší. Diagnostikovali jí totiž vážné a nevyléčitelné onemocnění. 

„Do poslední chvíle jsem doufala, ale je to v p*deli…“ postěžovala si nešťastná Kašpárková a prozradila, co vlastně dceři je. „Má roztroušenou sklerózu!“ řekla zoufale. Přesto však neztrácí víru, že se stav její dcery zlepší. „Snad se hybnost pravé poloviny těla rychle vrátí,“ dodala s tím, že doktoři okamžitě zahájili léčbu, což je u této nemoci klíčové. 

Roztroušená skleróza není jen „obyčejná“ nemoc, ale závažné neurologické onemocnění, které dokáže člověku převrátit život naruby. K propuknutí nemoci typicky dochází mezi 20. a 40. rokem života. Jde o chorobu, při níž imunitní systém napadá vlastní nervový systém, konkrétně mozek a míchu. Typické jsou výpadky zraku, brnění končetin, únava nebo problémy s pohybem – a to často přichází ve vlnách, které se nedají předvídat. Nemoc se nedá úplně vyléčit, moderní medicína ji ale dokáže zpomalit a udržet pod kontrolou.

VIDEO: Nedokonalý talíř na stůl nepošlu, když mě jídlo nudí, dám ho pryč, říká držitel michelinské hvězdy

Jsem věčně nespokojený, na personál křičím, ale hulvát nejsem, říká šéfkuchař Field Restaurantu Radek Kašpárek. Od svých kuchařů vyžaduje pokoru. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Blesk

