Třicáté narozeniny pro Lenny neznamenaly žádnou zásadní životní krizi. Změnilo se ale něco jiného – otázky, které od té chvíle začala dostávat. Zatímco během dvacítky se lidé zajímali především o její hudbu a práci, najednou jako by se pozornost přesunula k tomu, kdy přijde svatba a děti. „Skrz tu dvacítku mi jako všichni fandili pracovně a najednou už to bylo jako: Nechceš se už vdát a mít děti? Takže ta třicítka byla přelomová, si myslím, pro mě i pro moje okolí,“ říká zpěvačka.
Dcera Lenky Filipové si musela vyšlapat vlastní cestu. Dnes už nechce nikomu nic dokazovat
Po třicítce se pozornost okolí začala přesouvat od její hudby k otázkám na svatbu a děti. Lenny otevřeně popisuje, jaké je žít pod drobnohledem, proč si pečlivě chrání soukromí a jak ji zkušenosti z rodiny naučily stát si za vlastní cestou, i když na ni veřejnost občas promítá úplně jiné příběhy.
S otázkami od rodiny nebo blízkých problém nemá. Jinak ale vnímá situaci, kdy se z intimního tématu začne stávat veřejná disciplína. Sama zažila moment, kdy se pozornost neposunula jen k jejím plánům, ale doslova k jejímu tělu. „Dokonce mně se i stalo, že mě začli jako pozorovat fyzicky, jestli se jako mění moje tělo a jestli už mi můžou blahopřát,“ vzpomíná.
Stačila banalita a už jí gratulovali k miminku
Jedna z nejbizarnějších situací přišla během narozenin jejího partnera, hudebníka Marpa. Lenny mu nesla dvoupatrový dort, který byl těžký, a při chůzi se kvůli němu trochu předklonila. To stačilo k tomu, aby se objevily domněnky o těhotenství.
„Už psali hned z teda nejmenovaných bulvárních médií, že mi velmi gratulujou jako k tý novině, že už to určitě musí bejt, protože viděli, že mám břicho,“ popisuje. Reagovala po svém, s humorem. „Nezlobte se, já vás klamu, já mám prostě jenom břicho.“ Dodala, že byla jednoduše špatně prohnutá a žádné velké oznámení se nekonalo.
Podobně absurdní historky se kolem ní objevují také v souvislosti se svatbou. S Marpem jsou dlouho sledovaným párem a zvědavost okolí je značná. Lenny se dokonce přes známou dozvěděla, že lidé opakovaně hlásili, že je údajně zahlédli při svatebním obřadu. „Minimálně dostal minimálně deset telefonátů, že mě s přítelem viděli, že stoprocentně zaznamenali naši přítomnost, jak se někde bereme,“ směje se. „V očích asi jiných lidí, protože já jsem tam nebyla u toho.“
Soukromí si hlídá stejně jako její máma
Přestože chápe, že veřejně známý člověk vyvolává zvědavost, hranici mezi prací a soukromím má nastavenou poměrně jasně. „Nemám ráda vůbec pojem celebrita,“ přiznává. Zájem fanoušků jí nevadí, pokud vychází z upřímné radosti a sympatií. Mnohem méně příjemné je pro ni hledání senzací za každou cenu.
V tomhle směru se drží pravidla, které zná z vlastní rodiny. „Vždycky jsem zachovávala vlastně stejnej postoj jako moje máma v tomhle, že je lepší si nechávat to soukromí jako pro sebe,“ říká. Jako důkaz, že to nemusí být špatná strategie, připomíná i dlouhý vztah svých rodičů. „Možná naši spolu ve finále byli 35 let, takže si myslím, že tenhle přístup jim docela vyšel.“
Ani komentáře na internetu příliš nevyhledává. Ví totiž, že deset pochval dokáže snadno přebít jediná nepříjemná poznámka. „Přiznám se, že ani moc nečtu komentáře,“ říká. „Já tam prostě potom ve finále vidím negativní komentář jeden a ten mě tak dokáže rozhodit.“
Dlouho byla hlavně „dcera Lenky Filipové“
Pozornosti se Lenny nevyhnula ani na začátku kariéry. Tehdy ale nešlo o její vztahy nebo tělo, nýbrž o slavné příjmení. Jako dcera Lenky Filipové se setkávala s představou, že jí cestu k hudbě otevřela matka.
„Časem jsem si tu cestu tak jako vyšlapala po vlastních a tak jako jinak než ona,“ říká Lenny. Dnes už podle ní téma slavné maminky přichází většinou v mnohem příjemnější podobě – lidé se ptají, jak se jí daří nebo jaké bylo Lennyino dětství.
Sama přitom rozhodně nevyrůstala jako dítě, které by rodiče tlačili před publikum. Naopak. „Já jsem byla strašně stydlivý dítě a měla jsem takovou tu svojí skořápku, ze který jsem se vyloupla až tou muzikou,“ vzpomíná. Když poprvé vystoupila před spolužáky na maturitním plese, řada z nich vůbec nevěděla, že zpívá a skládá. „Já jsem se tím nechlubila. Já jsem nikdy nebyla ta holka s ostrejma loktama.“
Hudba jí postupně pomohla získat sebevědomí. „Vyloupla jsem se postupně z tý skořápky a ta muzika mě fakt strašně posílila i na sebevědomí,“ říká. Z koníčku a vášně se časem stala profesionální kariéra a dnes také vlastní byznys.
Přísná výchovu dnes oceňuje
Od rodičů si však neodnesla jen vztah k hudbě, ale také poměrně vysoké nároky na sebe samu. To, co jako teenager vnímala jako otravnou přísnost, dnes hodnotí jinak. „Pod tou rouškou tý striktnosti byly vlastně úplně jednoduchý životní hodnoty, a to je: dotahuj věci do konce, když něco děláš, dělej to pořádně, neodbejvej věci a tvrdě pracuj a pak možná něco dokážeš,“ říká.
Její otec trval na tom, aby se věnovala alespoň jednomu sportu a jednomu hudebnímu nástroji. Matka zase dokázala být velmi nekompromisní v profesionálních věcech. Když s ní mladá Lenny vyrazila na turné do Austrálie a během jednoho koncertu nebyla dost soustředěná, honorář jednoduše nedostala. „Máma tvrdě zasáhla, řekla: Prostě za dnešek nedostaneš zaplaceno,“ vzpomíná. „Máma byla tvrdá šéfka, ale spravedlivá šéfka.“
Právě tahle zkušenost se do jejího pracovního života propsala možná víc než slavné příjmení. „Když už to dělám, tak to udělám pořádně,“ říká dnes. Stejně důležitá je pro ni schopnost přiznat vlastní chybu. „Každej děláme chyby, protože jsme lidi, ale myslím si, že není nic blbýho na tom prostě vystoupit a říct: To jsem udělala já.“