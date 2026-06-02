Spisovatelka a scénáristka Hana Lasicová žije ve vztahu, který si mnozí nedovedou moc představit. O své dávné studentské lásce, kterou s partnerem Jamesem Michaelem Foulstonem obnovili po dvaceti letech odloučení, promluvila v pořadu Show Jana Krause.
Dcera Lasici a Vašáryové žije v registrovaném partnerství. S přítelem se vidí jen párkrát do roka
Spisovatelka Hana Lasicová otevřeně promluvila o vztahu, který by mnozí označili za velmi netradiční. Se svou dávnou láskou Jamesem Michaelem Foulstonem tvoří pár, přesto každý žije na jiném kontinentu. Jejich svazek navíc stvrdilo registrované partnerství, které je v Austrálii dostupné nejen stejnopohlavním, ale i heterosexuálním párům.
S přítelem se nevzali, přesto jsou v určité formě úředně uznaného vztahu, a sice v registrovaném partnerství. To je u nás spojeno především se stejnopohlavními páry, v Austrálii, kde její partner trvale žije, je tomu ale jinak. „Na Slovensku neexistuje koncept registrovaného partnerství, ale v Austrálii ano, a tam jsem v registrovaném partnerství, ale heterosexuálním. V Austrálii je pro osoby stejného pohlaví i nestejného,“ vysvětlila Hana, jejímiž rodiči jsou Milan Lasice a Magda Vašáryová.
S Jamesem se seznámili během studií v Manchesteru. „Poznali jsme se, když jsme byli studenti před 23 lety, chodili jsme spolu, ale nevydrželo to, protože on byl ze Spojeného království, já ze Slovenska, tak jsme se nesešli, ale po dvaceti letech jsme se znovu dali dohromady. Partner říkal, že na mě nikdy nedokázal zapomenout,“ rozvyprávěla se spisovatelka, která si vztah na dálku nemůže vynachválit. „Díky bohu je v Austrálii. Když se setkáme, tak je to krásné. Někdy je to na pár měsíců, někdy na pár týdnů. V tom období, kdy se nevidíme, tak se třeba nemusím holit,“ poukazuje se smíchem na výhody, které takové soužití poskytuje.
Zároveň ale podotýká, že takový vztah rozhodně není pro každého. „Mladým lidem, kteří si chtějí založit rodinu a žít v tom vztahu, bych to nedoporučovala. Ale mně už je 45 let, mám dvě děti a nastalo takové období, kdy člověk je i rád sám,“ dodala Lasicová. Vyvrací také, že by se na rodném Slovensku cítila osamělá. Společnost jí dělá maminka, která se jí také stará o domácnost.
„Ona mi tu službu nutí. Má klíče od mého domu, takže když nejsem doma, tak mi tam uklidí. Ona je paní mé domácnosti. Já to akceptuji. Já nejsem moc hospodyňka, takže je pro mě příjemné mít na to maminku,“ nepopírá, že ráda využije toho, co jí bývalá velvyslankyně nabízí.
VIDEO: Z koupací scény v Postřižinách byl Menzel zoufalý. Ve střižně sotva lapal po dechu
Zdroj: Show Jana Krause