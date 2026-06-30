Charlotte Gott se po prvních autorských singlech vydala na vlastní hudební cestu a od začátku míří vysoko. Dcera Karla Gotta zpívá výhradně anglicky a netají se tím, že by se ráda prosadila i mimo český trh. Právě tahle volba ale vyvolala reakci Richarda Krajča, který její kariéru sleduje nejen jako hudebník, ale i jako člověk dlouhodobě spojený s rodinou Gottových.
Dcera Karla Gotta míří do světa, Krajčo má ale jasno. Kvůli angličtině společný duet nebude
Charlotte Gott se vydala na sólovou dráhu a od začátku zpívá anglicky, protože míří i do zahraničí. Richard Krajčo, který má k rodině Gottových blízko, ale přiznal, že by jí podle něj víc slušela čeština. Kvůli anglickému repertoáru si zatím neumí představit ani společný duet.
Frontman kapely Kryštof patřil k blízkým spolupracovníkům Karla Gotta. Spolu s Petrem Harazinem napsal píseň Srdce nehasnou, kterou Gott nazpíval právě se svou tehdy třináctiletou dcerou Charlottou. Skladba se stala jedním z nejsilnějších momentů posledních let Gottovy kariéry a pro mnoho fanoušků má dodnes mimořádně emotivní význam.
Charlotte se letos představila už jako samostatná zpěvačka. Vydala debutový singl In Too Deep a později na něj navázala skladbou I Could Be Mine. Od začátku dává najevo, že nechce být vnímána jen jako dcera slavného otce, ale chce si vybudovat vlastní jméno. Angličtinu si zvolila proto, aby její hudba mohla oslovit publikum i za hranicemi Česka.
Čeština by tomu slušela víc
Richard Krajčo ale přiznal, že si není jistý, zda je to pro ni ta nejsilnější cesta. „Já si myslím, že všichni uvidíme, co Charlotte. Rozhodla se jít cestou anglického zpěvu. My jsme o tom spolu mluvili,“ řekl Krajčo v podcastu Evropy 2.
Zároveň zdůraznil, že svůj názor neříká poprvé veřejně, ale že ho Charlottě sdělil už osobně. „Říct to tady můžu, protože jsem jí to říkal. Myslím si, že ta čeština by tomu slušela víc,“ uvedl otevřeně.
Podle něj je však mladá zpěvačka o svém směřování přesvědčená a má jasnou představu, kam by se chtěla posunout. „Ona chce dělat kariéru v zahraničí. Takže samozřejmě pak tomu člověk rozumí a uvidíme, jak se jí to bude dařit,“ dodal.
Společný duet vyloučil
Právě anglický repertoár je ale důvodem, proč si Krajčo zatím neumí představit, že by spolu natočili duet. „Já si myslím, že dokud bude přesvědčená o tom, že bude zpívat anglicky, tak to není možné. Rozhodně nebude žádný feat,“ prohlásil bez obalu.
Jeho slova mají v tomto případě větší váhu než běžný komentář zvenčí. Krajčo byl u jedné z nejdůležitějších písní, které Charlotte s otcem nazpívala, a její hudební vývoj sleduje dlouhodobě. Její zahraniční ambice nezpochybňuje, naopak je chápe. Přesto si myslí, že čeština by jejímu projevu mohla dodat větší sílu a přirozenost.