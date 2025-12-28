Z období samoty je znovu pryč a podle všeho prožívá velmi spokojené chvíle. Natálie Jirásková (21), dcera moderátorky Iva Kubelková, má mít nového partnera. Je jím hokejista Dalimil Mikyska, který aktuálně nastupuje v extralize za Karlovy Vary.
Dcera Ivy Kubelkové už není sama: srdce Natálie Jiráskové má patřit extraligovému hokejistovi
Dcera Ivy Kubelkové už zřejmě není sama. Modelka Natálie Jirásková má tvořit pár s extraligovým hokejistou Dalimilem Mikyskou z Karlových Varů. Rodina si své soukromí pečlivě hlídá – Mikyska vztah nepopřel, ale komentovat ho nechce, a zdrženlivá je i Iva Kubelková.
Natálie má za sebou dlouhý vztah se zpěvákem Adamem Mišíkem, se kterým tvořila pár téměř tři roky. Jejich rozchod proběhl bez mediálního humbuku a veřejnost se o něm dozvěděla až s odstupem, během léta. Podobně nenápadně se nyní řeší i její nová známost – oba se totiž snaží držet své soukromí stranou pozornosti.
Sám Mikyska spekulace o vztahu s Natálií médiím nevyvrátil, zároveň se k nim ale nechtěl blíže vyjadřovat. Stejně zdrženlivý přístup zvolila i maminka Natálie. „To vám musí říct sama Natálka. Já jako maminka o tom nemůžu nic říkat, je to soukromí mé dcery. Natálka vám může říkat věci o svém soukromí,“ uvedla Iva Kubelková pro deník Blesk.
Rozchod s Mišíkem
„Já se cítím skvěle. Mám skoro všechno, co jsem si vždy přála, a jsem za to neuvěřitelně vděčná. Takže teď jdu a koukám dopředu,“ překvapila svými slovy o rozchodu s Adamem Mišíkem Natálie Jirásková. „Je to samozřejmě v něčem takové zvláštně osvobozující – tím způsobem, že máte najednou čas se opravdu soustředit jenom na sebe a nemusíte řešit problémy cizích. Někdy je to samozřejmě v pořádku, je to součást života,“ řekla na začátku září letošního roku dcera Ivy Kubelkové.
Pořadu Showtime také prozradila, že pár netvořili mnohem déle, než si veřejnost myslela. „My už jsme s Adamem spolu nebyli od března, takže už to byla nějaká doba od chvíle, kdy se to začalo řešit v bulváru a ve všech médiích. Už jsem v té době byla z toho otřepaná a dejme tomu v pohodě. Takže mě to už tak nezasáhlo. Věřím, že kdyby to bylo v začátku, bylo by to asi trošku horší," řekla s tím, že je ráda, že si těžké chvíle mohla prožít mimo hledáček médií.
S bývalým partnerem prý i po rozchodu vycházejí přátelsky. „S Adamem zlou krev mezi sebou nemáme. My jsme spolu zažili krásné tři roky života, za které mu budu vždycky vděčná. Vždycky si v tom vztahu něco předáte. A my jsme si určitě něco předali, ale každý jsme se pak vydali svojí a jinou cestou. To je prostě přirozený vývoj a takhle to je. Nelituji ničeho,“ bere život s lehkostí Jirásková a dodává, že důvod konce vztahu by si ráda nechala pro sebe. „Měli jsme hodně veřejný vztah, ale důvod rozchodu nebo detaily, to si myslím, že není vůbec potřeba sdílet. To má myslím zůstat v soukromí.“
Jedno je ale zřejmé – hokejisté mají v této rodině dlouhodobě své místo. Iva Kubelková byla na konci 90. let první oficiální partnerkou hokejové legendy Jaromíra Jágra. A sportovní linka pokračuje i v další generaci: hokeji se věnuje také osmnáctiletý Kristián, přítel Natálčiny mladší sestry Karolíny. Zda se nový vztah Natálie časem potvrdí i veřejně, zatím zůstává otázkou. Prozatím ale vše nasvědčuje tomu, že se v jejím životě znovu objevilo štěstí – tentokrát v hokejové podobě.