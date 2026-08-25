Vybrat dítěti jméno přitom není pro rodiče jen obyčejné rozhodnutí. Vybírají něco, co ho má provázet celý život a co by mu jednou mělo připadat stejně krásné jako jim. Jenže někdy se představa rodičů a jejich dítěte diametrálně liší. Přesně to se stalo Evě Leinweberové.
Dcera hvězdy Ulice zahodila jméno od rodičů a má nový rodný list! „Jsem trapná, uznávám,“ přiznává Eva Leinweberová
Momentálně exceluje jako energická babička Jiřina Bubníková v nekonečném nováckém seriálu Ulice, v němž s nadhledem a humorem řeší mezigenerační trable všedních dní. V soukromí ale herečka Eva Leinweberová zažila jako máma situaci, která by řadu rodičů zaskočila. Její dnes již dospívající dcera se totiž rozhodla, že nechce nosit jméno, které jí rodiče vybrali, a nechala si ho oficiálně změnit.
Herečka dnes otevřeně přiznává, že se při výběru jména možná netrefila. „Já jsem podle mě udělala tu chybu, že jsem zvolila špatné jméno,“ říká v podcastu Odvážný pořad. Přestože se jí samotné původní jméno stále líbí, dokázala pochopit, že její dcera ho může vnímat úplně jinak.
„Mně se to jméno pořád strašně líbí, ale už jsem jako připustila, že pro ni to může být takový jako neštěstí dostat jméno Dorota, že si prostě říkám, že tak jsem to asi udělala blbě,“ přiznává a s nadsázkou si sype popel na hlavu.
Její dcera se totiž nespokojila jen s tím, že by doma používala jinou přezdívku nebo si nechala říkat jinak. Rozhodla se pro výrazně radikálnější krok a své jméno si nechala oficiálně změnit.
„Moje dcera má nový rodný list a vlastně všechny doklady jsme museli předělat – jako kartičku pojišťovny, ve škole to nahlásit…“ popisuje Eva administrativní kolotoč, který změnu křestního jména provázel.
Z Dorotky přes „Aše“ až k Medě
Cesta za novou identitou dcery ale nebyla přímočará a pro mámu znamenala pořádný trénink paměti a jistě i nervů. Dnes se dospívající dcera oficiálně jmenuje Meda. Než se však u tohoto krásně medového jména usadila, prošla si ještě jednou přestupní stanicí. „Ještě byla mezifáze Ash. Nechala si říkat Ash,“ usmívá se Eva.
Pro matku, která své dítě přes patnáct let oslovovala úplně jinak, je však tato změna lingvistickým oříškem, ve kterém občas fatálně selhává. „Já už si to prostě nemůžu zapamatovat. Já už jsem z Dorky přešla na Ash. To mi dělalo velkej problém, a teď už jsem se tak jako usadila v Ashovi, a teď už je tady zase Meda. Tak jsem ji poprosila, jestli bych mohla zatím zůstat u Ash,“ přiznává herečka se smíchem komplikované domácí domluvy.
Nové jméno Meda jí prý z pusy zkrátka nejde. „Meda mně nenaběhne nikdy. Nebo se mi nestává, aby mi naběhla Meda. Naběhne mi Dorotka,“ popisuje Eva reakce dcery, která to samozřejmě slyší nerada. Na přímou otázku, zda je tedy v očích své dcery klasickou „trapnou matkou“, reaguje Eva Leinweberová s naprostým nadhledem: „Jsem trapná. Uznávám.“
Jablko nepadlo daleko od stromu
Ačkoliv dcera Meda prošla obdobím, kdy se chtěla od hereckého světa své maminky distancovat a věnovat se výtvarnému umění – studuje totiž na prestižní střední výtvarné škole Václava Hollara, takzvané Hollarce – geny nakonec zvítězily. „Teď teda, když už to výtvarno dělá, protože studuje na Hollarce, tak se zase chce vracet k tomu herectví,“ prozrazuje Eva, která ji však do ničeho netlačí a dopřává jí naprostou svobodu volby.
Sama moc dobře ví, jaké to je, když rodiče s uměleckou dráhou nesouhlasí. Její vlastní tatínek ji totiž kdysi místo vysněného herectví poslal studovat ekonomickou střední školu. Cestu k divadlu si později musela najít sama oklikou přes brněnské amatérské soubory.