Přestože jsou Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek už několik týdnů rozvedení, jak se zdá, vyhrocené emoce mezi nimi jen tak neutichnou. Důvodem je i nový podcast Svět podle Belohorcové, ve kterém se Zuzana rozhodla odkrýt své soukromí a exmanžela v něm rozhodně nešetří.
Dcera ho před kamerou zavrhla. Zbláznila se a zatáhla děti do války, vrací Hájek Belohorcové úder
Rozvod Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka rozhodně neznamenal konec jejich vzájemných střetů. Naopak. Moderátorka ve svém novém podcastu otevřela bolestivé kapitoly společného života a přidaly se k ní i jejich děti. Nejvíce zasáhla slova šestnáctileté dcery Salmy, která se veřejně postavila na stranu maminky. Hájek teď vrací úder a tvrdí, že Belohorcová překročila hranici.
Přidala se k ní i její dcera, šestnáctiletá Salma, a v dalších dílech by měl vystoupit i dvanáctiletý syn Nevio. A děti svého otce nešetří. Co na to říká sám Hájek?
Belohorcová v pořadu naznačila, že kdyby nedošlo ke zveřejnění Hájkovy nevěry, nejspíš by se manželství pokusila udržet, stejně tak jako už několikrát v minulosti.
„Myslím, že kdyby to na něj neprasklo… Možná bych mu zase odpustila. Možná by zase přišlo z jeho strany prosení. Tak to bylo i teď na začátku. Že vlastně udělal chybu a že toho lituje. Potom přišla arogance, že to tak chtěl a že chce jiný život. Ale když se to pustilo do médií a dva měsíce jsem byla ticho, řekla jsem si, že to jednoduše už stačilo. Pro mě to byla tečka. Řekla jsem si: Zuzano, už stačilo. Vždyť si musíš vážit sama sebe,“ popsala v podcastu.
K matce se přidala i dcera, která prý nikdy ani nezvažovala to, že by po rozvodu zůstala s otcem, a jednoznačně stojí na straně své maminky. „Já jsem otce měla ráda. Je to stále můj otec, to musím uznat. Ale fakt se k nám nezachoval dobře a osm měsíců ani nevěděl, že existujeme. Podle mě to jako otec svých dětí vůbec neměl dělat. Vždy to bylo s Neviem naše rozhodnutí, že zůstaneme s mámou,“ prozradila dospívající dívka, podle které jsou momentálně vztahy na bodu mrazu. „Moc s otcem nekomunikuji a nechávám to tak,“ říká s tím, že netuší, zda se ještě někdy situace spraví. „Těžko, když o nás neměl zájem a podle mě furt nemá, tak těžko si ke mně znovu najde vztah,“ myslí si Salma.
Její slova ale Hájka velmi mrzí. „To, že tam Salma řekla, že jsem její otec, ale že mě nemá ráda, nebo co to tam řekla, to zabolí a zamrzí. Protože já jsem pro ni dělal maximum, a to jak v Americe, na Tenerife, tak i v Praze. A tohle si prostě myslím, že by šestnáctiletá dívka na kameru říkat neměla. Snad to lidé pochopí a prozřou, že s tímhle moje bývalá manželka Zuzana Belohorcová přestřelila. S dětmi to není pravda, zbláznila se, je to hrozné,“ řekl redakci Expres.
Prý také nechápe, proč se exmanželka do natáčení takového podcastu pustila. „Nedokážu si vysvětlit, proč to Zuzana dělá. Jestli si chce dělat reklamu, aby se o ní psalo… Ale už je to, myslím, za čarou. Mně stovky lidí na Instagramu píší, že se úplně zbláznila a že se tohle řeší doma. Já ale nevím, co řešíme. To je celý point. Ona si udělala reality show, kterou si postavila na mně, aby měla sledovanost, a zatáhla do toho děti. A ti jsou v tom chudáci úplně nevinně,“ dodal.