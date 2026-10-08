David Kraus se kvůli svým problémům ve škole pořádně natrápil. Dyslexie a dysgrafie mu komplikovaly nejen běžné učení, ale později také studium na konzervatoři a hereckou práci. Zatímco pro někoho je naučit se scénář otázkou několika dnů, jemu příprava trvá podstatně déle. A dobře si uvědomuje, že ho jeho diagnóza v profesi může limitovat v tom, jakou práci může přijmout. „Kdyby se ten film natáčel dva roky, tak to klidně vezmu. Prostě mi učení textů dlouho trvá. Za pár dní začínám zkoušet velmi zajímavý divadelní projekt, tak jsem sám zvědavý, jak to půjde,“ přiznal syn moderátora Jana Krause a výtvarnice Jany Krausové.
Dcera Davida Krause zdědila jeho diagnózu. Tatínek o ni má obavy
David Kraus otevřeně promluvil o problému, který ho provází celý život a kvůli němuž pro něj není jednoduchá ani herecká práce. Zpěvák a herec přiznal dyslexii a dysgrafii, které mu komplikují učení textů. Stejné potíže podle něj pozoruje také u své pětileté dcery Ester. Snaží se proto, aby si kvůli nim nepřipadala jiná.
Právě vlastní zkušenost teď promítá také do výchovy své dcery Ester, kterou má s modelkou Sarah Opravilovou. U malé holčičky podle něj pozoruje podobné potíže se soustředěním a učením. Zároveň ale vidí její výrazný hudební talent, který se snaží podporovat. „Dcera to má bohužel po mně. Má nádherný silný hlas a hudební talent, ale nedokáže se soustředit na čtení. Jakmile se má něco učit, tak utíká. Vedu ji svým směrem, aby pochopila, že není jiná, ale prostě svá a dělá věci, které ji baví a inspirují,“ řekl Blesku o dceři.
Kraus tak nechce, aby Ester své obtíže vnímala jako něco, co ji definuje nebo omezuje. Sám totiž ví, jak nepříjemné může být, když člověka okolí kvůli podobným problémům vnímá jinak. V minulosti popisoval také posměch a šikanu, které kvůli svým potížím zažíval. O to víc si přeje, aby jeho dcera dostala prostor najít si vlastní cestu a mohla naplno rozvíjet to, v čem je dobrá.
Dyslexie a dysgrafie patří mezi specifické poruchy učení. Dyslexie se nejčastěji projevuje obtížemi při čtení, například pomalejším čtením, problémy s rozpoznáváním a zapamatováním písmen nebo s porozuměním delšímu textu. Dysgrafie zase souvisí především s psaním a může člověku ztěžovat osvojování správných tvarů písmen, jejich zapisování nebo celkovou úpravu písemného projevu. Neznamenají přitom nižší inteligenci, člověk s těmito poruchami může být v mnoha jiných oblastech zcela bez potíží.