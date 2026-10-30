David Švehlík není z těch, co by měli potřebu vyprávět o svém osobním životě. A nejde přitom o nedůvěru k lidem nebo médiím. Jednoduše si myslí, že některé věci není nutné veřejně rozebírat. „Někdy je zbytečný o spoustě věcech mluvit, něco si chcete nechat pro sebe, protože je to vaše soukromí,“ vysvětlil v podcastu Lucie Výborné.
David Švehlík přiznal, že vedle slavného táty býval nervózní. Největší lekci ale dostal mimo kamery
Na veřejnosti o sobě mluví jen zřídka, mnohem raději nechává promlouvat své herecké role. Tentokrát ale poodhalil i osobnější stránky svého života. Zavzpomínal na zesnulého tatínka, přiblížil léta strávená v kněžském semináři a promluvil o vztahu s dcerou.
Podle něj je navíc mnohem důležitější to, co herec předvede před kamerou nebo na jevišti, než jeho následné vysvětlování. Právě v samotném hereckém výkonu totiž vidí nejpřesnější odpověď na otázky týkající se jeho profese. Stejně tak je kritický k množství zbytečných slov, která podle něj zaplňují veřejný prostor. „Chytrý lidi většinou mlčí, protože nechtějí říkat ptákoviny a blbosti,“ poznamenal.
Slavný otec mu dal důležitou životní lekci
Významnou osobností Švehlíkova života byl jeho tatínek, herec Alois Švehlík. Přestože oba spojovala stejná profese a několikrát se potkali také před kamerou, David na společné natáčení nevzpomíná jako na výjimečnou rodinnou událost. Připouští dokonce, že v otcově přítomnosti mohl být o něco nervóznější.
„Občas mi radil, byly to svým způsobem velice lakonické věci. Byly naprosto trefné, ale svým způsobem nejdůležitější pro mě bylo to, když jsem viděl tátu, jak se chová, jak přistupuje k té své práci, jak ji vnímá, jak se s ní nakládá,“ vzpomíná.
Ještě důležitější zkušenost si odnesl z dospívání. Když se v sedmnácti letech rozhodl vydat duchovní cestou a vstoupit do kněžského semináře, otec mu v tom nebránil. Nesnažil se ho přesvědčovat, aby své rozhodnutí změnil, ani mu nevnucoval vlastní představy o budoucnosti. „Nechal mě bejt. Ať si jdu svojí cestou. A to si myslím, že je velice cenný,“ říká Švehlík, který je za otcův přístup dodnes vděčný.
Kněžský seminář a život v Římě
Cesta k herectví přitom pro Davida Švehlíka nebyla samozřejmá. Část studií absolvoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě. O samotném okamžiku, kdy uvěřil v Boha, mluví zdrženlivě. Víru považuje za hluboce osobní záležitost, kterou není snadné vysvětlovat ostatním. „Je to tak, jako když se zamilujete. Komu o tom chcete povídat?“ přibližuje svůj postoj.
Na pobyt v Itálii však vzpomíná s velkou náklonností. Nejen kvůli studiu filozofie a teologie, ale také díky lidem, které tam poznal. Obdivoval otevřenost a vzdělanost profesorů i atmosféru italského života. „Byla tam spousta hrozně fajn lidí a já jsem miloval ten život kolem sebe,“ vzpomíná. Právě studia mu podle jeho slov pomohla lépe poznat sebe sama a uvědomit si, kterou cestou se v životě vydat nechce. Itálie mu zůstala blízká a rád se tam vrací alespoň na krátké pobyty.
Herectví původně vůbec neplánoval
Po návratu do Česka se chtěl Švehlík věnovat filmové režii. Přestože obor na DAMU vystudoval, nikdy se mu profesně nevěnoval. Přiznává, že vést herce považuje za mimořádně náročnou disciplínu, která vyžaduje schopnosti, jež podle svého názoru nemá. Dnes dává přednost práci před kamerou. Divadlo má sice rád, ale pravidelné zkoušení a večerní představení mu příliš nevyhovují. Důležitou roli v tom hraje rodina.
„Já už nechci, aby to bylo jako kafemlejnek, ale já chci prostě být doma. Když to jde, tak chci být doma,“ přiznává. Filmové natáčení mu naopak nabízí intenzitu, kterou má rád. Baví ho soustředění na jediný okamžik, kdy se rozjede kamera a herec musí podat co nejlepší výkon. Možnost scénu zopakovat přitom podle něj nijak nesnižuje napětí ani náročnost práce.
Natáčení Studny bylo psychicky i fyzicky náročné
Jednou z jeho nejvýraznějších televizních rolí se stal otec v seriálu Studna, který vychází ze skutečné rodinné tragédie. Švehlík oceňuje především způsob, jakým tvůrci k příběhu přistoupili. Namísto hledání senzačních odpovědí na otázku, kdo byl pachatelem, se zaměřili na postupný rozpad rodinných vztahů a možné příčiny tragédie.
Důležitým tématem seriálu je podle něj také duševní zdraví. Postava otce se potýká s psychickými problémy, které zůstávaly dlouho bez potřebné pomoci. „To, že má člověk nějaký problém psychický, není žádná vada, není to žádná diskvalifikace, nevylučuje vás to ze společnosti,“ zdůrazňuje herec.
Samotné natáčení bylo mimořádně náročné. Jedna z nejtěžších scén vznikala už během prvních natáčecích dnů, kdy si herci i štáb teprve zvykali na společnou práci. Švehlík však přiznává, že byl rád, když měli tuto část za sebou.
Na děti je pyšný především kvůli jejich vztahu
Herecká tradice v rodině Švehlíkových pokračuje také v další generaci. Davidova dcera, Sofie Anna Švehlíková, se objevila například v seriálu Extraktoři. Přestože spolu zatím před kamerou nestáli, herectví je jedním z témat, o kterých doma mluví. Švehlík však nechce její profesní cestu nijak ovlivňovat. Podobně jako kdysi jeho otec mu i on považuje za důležité dopřát dětem svobodu při rozhodování o vlastní budoucnosti.
Radost mu přitom nedělá ani tak skutečnost, že se dcera věnuje stejné profesi, jako spíše jejich vzájemný vztah. „Já jsem nadšenej svým způsobem z toho, že se spolu bavíme, že se spolu můžeme povídat, že spolu můžeme něco řešit. To je krásný a to je nejdůležitější,“ vysvětluje.
V těžké době spoléhá na jedinou věc
Švehlík se zamýšlí také nad současným světem, v němž podle něj lidé postupně přijímají války a lži jako běžnou součást života. Znepokojuje ho především to, jaké vzory dnešní společnost nabízí dětem. Přestože se nepouští do rozsáhlých politických úvah, na otázku, co mu pomáhá vyrovnávat se s nepříjemnou realitou, má překvapivě jednoduchou odpověď. „Láska přeci. To je jediný. A nejúčinnější.“