David Prachař prosil Richarda Krajča, ať se u natáčení Ivety nemlátí doopravdy

Roli Zdeňka Macury, samozvaného ochránce životem zkoušené zpěvačky, v minisérii Iveta získal Richard Krajčo, zatímco jejího posledního a ovdovělého manžela Josefa Rychtáře si zahrál David Prachař. Jak je známo, Macura a Rychtář nevycházeli spolu zrovna nejlépe.

"Máme tam jednu, asi tu nejlegendárnější scénu ve Svitavách v kulturáku, kdy dojde ke rvačce," uvedl Krajčo, který se s Prachařem dobře zná z Národního divadla. I proto jej kolega prosil, ať trochu ubere, když na natáčení pověstné rvačky dojde. "V Národním mi kdysi říkali ostravská mlátička, protože věděli, že vždycky, když hraju něco intenzivního, tak se do toho pokládám. David mě tady prosil, abychom to opravdu jen hráli a nedělali to jako Rychtář s Macurou," uvedl Krajčo pobaveně.

Pro deník prozradil i to, že původně si myslel, že mu bude nabídnuta spíš role Jiřího Pomeje. Tu měl v plánu odmítnout, zejména z důvodu, že byl Pomeje podstatně fyzicky rozměrnější. I kvůli roli Macury přibrat na váze odmítl a tak na přesvědčivém vzhledu museli maskéři víc zapracovat.

"Pokoušel jsem se nastudovat si věci, které byly na internetu dostupné," prozradil Krajčo, jak přistupoval ke své roli. S Macurou se nesetkal, studoval jej pouze z videí. "Snažil jsem se ho uchopit po svém. Přistoupil jsem k tomu jako ke každé roli, snažil jsem se ho hrát, jako bych to byl já."

Naopak Filip Rajmont, který ztvárnil tehdejšího "krále bulváru" Pavla Novotného, se se svým opravdovým protějškem i potkal. Nejprve jej také studoval z videí. "Pak jsem mu zavolal a sešel jsem se s ním. Strávil jsem s ním asi tři hodiny v jeho starostovně v Řeporyjích a mohl pozorovat, jak mluví i jaká dělá gesta, a nasávat všechny informace," vykládal Rajmont. Nabídka měla ovšem i svou stinnou stránku. "Moje první reakce byla taková, že je mi vlastně moc líto, že jsem dorostl do podoby Pavla Novotného," prozradil se smíchem.