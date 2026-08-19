To, že mají influencerka Agáta Hanychová a její matka, herečka Veronika Žilková pěkně prořízlou pusu, není žádným tajemstvím. Naposledy to ukázaly v Agátině podcastu, kde si vzaly na paškál dvě nedávné svatby v rodině Prachařů. Nejvíc to schytala novomanželka herce Davida Prachaře.
„David mě miloval, ale nevzal si mě.“ Žilková po svatbě Prachaře vytáhla pikantní vzpomínku
Dvě svatby, dvě Sáry Prachařové a pořádný rodinný guláš. Agáta Hanychová s Veronikou Žilkovou si pořádně smlsly na čerstvých novomanželkách z rodiny Prachařových. Žilková navíc nezůstala jen u nevinného vtipkování a svou rozvernou jízdou pobavila i samotnou Agátu.
Herec David Prachař se totiž o víkendu znovu oženil. Jeho manželkou se stala o více než třicet let mladší herečka Sarah Haváčová, s níž je spojován od začátku letošního roku. Byla to v krátké době už druhá svatba v této herecké rodině. Jen před několika týdny vstoupil do manželství také Davidův syn Jakub Prachař, který si vzal herečku Saru Sandevu. A právě shoda jmen obou nevěst velmi pobavila nejen Hanychovou, ale hlavně Žilkovou.
To se vše totiž dozvěděla až během živého vysílání, kde se na jejich názor zeptala jedna sledující. „Oni mají oba dva Sáru? To je strašně vtipný. Takže teď jsou dvě Sáry Prachařový. Budou psát mladší a starší. Která je mladší? Myslíš, že má Kuba mladší než táta?“ zasypala herečka se smíchem svou dceru otázkami. „To je vtipný a to jsem nevěděla. Takže Mia (pozn. redakce: dcera Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře) má novu babičku. A její 35. Její snaše je 29. Mia má jak novou macechu, tak novou babičku a oběma bude říkat Sáro,“ zajíkala se Žilková.
Bylo vidět, že tohle téma Žilková jen tak neopustí. „Ony jsou obě herečky, dvakrát Sára Prachařová a obě herečky, to je vtipný,“ stála si za svým. Pak se pustily do spekulace o rozšíření rodiny. „Myslíš, že budou mít ještě dítě?“ zeptala se Agáta. „No asi jo, když je to taková rychlá svatba,“ odvětila pobaveně Veronika.
Hanychová také prozradila, že informaci o svatbě měla dřív, než se objevila v médiích. „Víš, proč já to vím? Protože Sarah volala na Českou televizi, protože bude mít v září nějaký seriál,“ rozvyprávěla se influencerka, která prý svůj zdroj z Kavčích Hor za žádných okolností nesmí prozradit. „Takže už možná bude i známá,“ vyprskla pak smíchy. „Tohle bylo super zlý, já se omlouvám,“ dodala stále se smíchem. „Takže volala do Český televize, že chce v titulkách být už Prachařová,“ dokončila svou myšlenku.
„Tak a teď vidíte konečně, jak my se bavíme. Bez příkras. Protože nás to baví, že si oba dva Prachařové vzali Sáry,“ vysvětlila jejich rozverný rozhovor Žilková. Zabrousila také do minulosti, když opět naznačila, že s Prachařem v minulosti měla poměr. „David mě miloval, ale nevzal si mě. I když já jsem teď volná. Mohl jsi mít Veroniku Prachařovou. Ne, ty musíš mít jako syn Sáru. Snad to bude dobrá babička, my jsme teď obě babičky. To je hrozný být v pětatřiceti babička,“ pobavila sama sebe Veronika. Načež jí Agáta sdělila, že Sarah sice bude Miina nevlastní babička, ale na svatbu její dceru, kterou má s Jakubem Prachařem, nikdo nepozval.