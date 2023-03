Daru Rolins prý uráží její bývalý kolega. "Změň si psychiatra," vzkazuje mu

Dara Rolins začátkem roku slavila velký úspěch v podobě koncertu ve vyprodané O2 areně. Ačkoli se dočkala ovací a pozitivní odezvy, ta negativní na sebe také nenechala dlouho čekat. Jedním z kritiků byl i její někdejší spolupracovník Tomi Popovič, se kterým se Rolins pracovně rozešla už před několika lety. Navzdory tomu se Popoviče dotklo, že na svém koncertu zazpívala jejich společnou skladbu Nebo Peklo Raj. Spoluautora na koncert nepozvala, o duet se podělila s kolegyní Tinou. Popovič si to nenechal líbit a kontaktoval Rolins přes SMS zprávu.

Podle Rolins ve zprávě nešetřil urážkami. "Já bych jeho dost nechutnou slohovou práci, kterou mi poslal, plnou výčitek a urážek, nazvala jinak, ale protože mě to u Tomiho vlastně vůbec nepřekvapilo, neřeším. Doporučila bych mu vyměnit psychiatra a dát se konečně do zenu," vzkázala mu přes slovenská média. "Nechápu, že může být tak talentovaný člověk tak nenávistný a dlouhodobě frustrovaný. Na jeho místě bych se soustředila na rodinu a na to, co získal, ne na to, co ztratil."

Popovič si ovšem nenechal toto vyjádření Rolinsové líbit a vyzval ji, aby zprávu klidně zveřejnila, jelikož podle sebe napsal věci slušně. "Musím říct, že hysterická a urážlivá reakce Dary v médiích mě překvapila. Asi ji vytrhlo z jejího permanentního zenového stavu, že jsem si dovolil zkonstatovat pravdivé skutečnosti o tom, že já jsem na její koncert pozván nebyl, ale moje hudba ano," domnívá se Popovič.

Podle Rolinsové je to ovšem celé jinak a odvolává se na to, že jako spoluautorka a interpretka písničky má právo ji prezentovat, kde chce a s kým chce. Proto necítila ani potřebu na svůj koncert Popoviče zvát.

"Vůbec jsem si na něj ani nevzpomněla. Ale my tu písničku vlastně spolu nezpíváme už roky. Já ho registruju a samozřejmě vím, že je dokonalý autor, zpěvák, skladatel," komentovala situaci později pro televizi Markíza. "Nemáme spolu ale žádný přátelský vztah, nejsme v kontaktu. Podobně jako si na píseň Party DJ taky nezvu Patrika ("Rytmuse" Vrbovského, pozn. red.) na každé vystoupení. Přišlo mi úplně malicherné celé to, co se potom stalo a dělo z jeho strany."