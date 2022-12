Dara Rolins zůstala otřesena, do domu se jí vloupal stalker. "Je to blázen," říká

Zpěvačka Dara Rolins má se stalkery mnohé zkušenosti, dosud si ale žádný nedovolil to, co minulý týden třicetiletý muž, který se vloupal přímo do jejího domu v Tuchoměřicích u Prahy. Dovnitř vnikl, když autem zajížděla zpěvačka do garáže. Naštěstí v tom čase nebyla doma sama a ubránil ji její přítel, bývalý fotbalista Pavel Nedvěd.

"Udělal to, co by udělal každý pořádný frajer pro svoji ženu. A já jsem šťastná, že ten večer po mém boku byl," pochvalovala si Rolins svého přítele pro Super.cz. "Nechci ani domýšlet, co všechno se mohlo stát, kdybych se s tím bláznem ocitla ve svém domě sama."

Současně je ráda, že v tom čase její čtrnáctiletá dcera Laura nebyla doma. Dvojici pomohli také sousedé, včetně moderátora Frekvence 1 Ondřeje Kubaly. Přes okno slyšel hádku a křik, načež vyběhl z domu.

"Pavel na toho muže řval, ať okamžitě vypadne z domu, rvali se fest," popsal situaci Kubala, podle kterého byl soused v naprostém právu. "Bránil společný dům s Darou. Snažil se ho dostat ven." Kubala okamžitě zavolal na tísňovou linku. "Dostat se pod ruku Pavlu Nedvědovi, který brání svou holku a dům, byste nechtěli," konstatoval.

Rolins doufá, že vyvrcholení této dramatické situace konečně ukončí roky terorizování, kterému ze strany muže čelila. "Doufám, že to pro něj bude mít konečně patřičné následky," vyjádřila se ostře pro Extra.cz. "Tento muž by si zasloužil konečně zavřít do blázince, dobré tři roky nám terorizuje život."