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Dara Rolins si po letních koncertech dá rok pauzu. Chce se věnovat rodině i domu v Itálii

Dara Rolins
Dara RolinsFoto: HerminaPress
Dara Rolins
Dara RolinsFoto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dara Rolins se po letních koncertech chystá udělat něco, co si za více než čtyři dekády na hudební scéně prakticky nikdy nedopřála. Zpěvačka, která je od dětství zvyklá stát před publikem, plánuje na čas zmizet z pódií a věnovat se hlavně sobě, rodině a životu mimo světla reflektorů.

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Na scéně se pohybuje od útlého věku. Už jako dvanáctiletá se dostala do povědomí široké veřejnosti díky duetu Zvonky štěstí, který nazpívala s Karlem Gottem. Od té doby patří k nejvýraznějším tvářím slovenské a české popové scény. Jenže právě dlouhé roky neustálé práce, koncertů, projektů a veřejného zájmu si podle všeho vybraly svou daň.

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Dara nyní přiznala, že po odehrání všech plánovaných letních vystoupení chce zvolnit. A ne jen na pár týdnů. „Přiznám se, že od září mám naplánovaný rok volna,“ prozradila v pořadu Dámsky klub na televizi STVR.

Pro fanoušky to znamená, že po létě ji na pódiích nějakou dobu neuvidí. Zpěvačka otevřeně říká, že potřebuje prostor, ve kterém nebude muset neustále fungovat v pracovním tempu. „Chci si odpočinout. Dát si od všeho pauzu,“ dodala.

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Zároveň ale nechce, aby její slova vyzněla jako definitivní loučení s kariérou. Sama připouští, že zatím neví, jak se bude po roce cítit a zda se plánovaná pauza nakonec neprodlouží. „To neznamená, že se nechci vrátit. Zatím si říkám rok. Uvidím, jak se situace vyvine,“ řekla Dara.

Dara Rolins
Dara Rolins Pavel Nedvěd
Dara Rolins
Dara Rolins
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Volnější období chce využít hlavně pro své nejbližší

Více času plánuje trávit s dcerou Laurou i se snoubencem Pavlem Nedvědem. Právě jejich vztah je pro ni teď jednou z priorit. „Mám vnitřní pocit povinnosti, že se teď chci věnovat našemu vztahu,“ vysvětlila.

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Kromě rodiny ji čeká také praktická a zároveň příjemná práce kolem nového domu u jezera Lago Maggiore v Itálii, který si s Pavlem Nedvědem nechali postavit. Dům je potřeba dokončit a zařídit, což je úkol, na který se zpěvačka těší.

„Pavlík mě požádal, zda by nebylo na místě, kdyby ten dům někdo dotáhl do konce a zařídil. To je taky taková moje další vášeň. Na to se těším,“ uzavřela Dara.

VIDEO: Nehoda mě semlela. Z bulváru mi bývalo do breku, teď mě potřebuje, říká Dara Rolins

Hudba mi dělá radost, ale není zdaleka vším, co generuje peníze. Instagram si dělám sama, je tam můj život, říká zpěvačka. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: STVR

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