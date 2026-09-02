Spekulace o chystané svatbě přitom začaly sílit už o den dříve. Okolí páru se k celé věci nechtělo vyjadřovat, jeden z blízkých ale nakonec pro Expres uvedl: „Pavel a Dara se dneska berou.“ Tehdy se informace nepotvrdila, skutečný termín ovšem následoval prakticky vzápětí. Ve středu už bylo jasno. Dara na Instagramu zveřejnila fotografii prstýnků a připojila jen stručný vzkaz: „02.09.2026. Svoji,“.
Dara Rolins řekla ano Pavlu Nedvědovi. Tajná svatba proběhla v Itálii
Dara Rolins a Pavel Nedvěd už nejsou jen snoubenci. Zpěvačka a bývalý fotbalista si podle všeho ve středu 2. září řekli své ano během komorního obřadu v Itálii. Velký den se dvojici podařilo dlouho držet pod pokličkou a samotná Rolins nakonec vše potvrdila až nenápadným příspěvkem na sociálních sítích.
Svatba v místě, které mají oba blízko k srdci
Podle dostupných indicií se obřad odehrál v Itálii u jezera Lago Maggiore. Právě tam si pár nechal vybudovat luxusní dům za desítky milionů korun a lokalita se tak pro jejich svatbu nabízela i jako osobní a symbolické místo.
Dara s Pavlem svůj vztah dlouho drželi spíš stranou pozornosti. O jejich románku se mluvilo už předtím, než jej na konci roku 2021 oficiálně potvrdili. Nedvěd tehdy jednoduše prohlásil: „Ano, je to tak, jsem s Darinkou,“. Další velký krok přišel na přelomu let 2024 a 2025. Během pobytu v italském Livignu Nedvěd požádal svou partnerku o ruku a zpěvačka následně radostnou novinu oznámila fanouškům slovy: „Řekla jsem ano,“.
Příjmení si nechá své
Pro Daru Rolins jde o první manželství. Pavel Nedvěd už ženatý byl, s bývalou manželkou Ivanou má dvě dospělé děti. Právě i s ohledem na tuto skutečnost zpěvačka před časem naznačila, že po svatbě neplánuje měnit své jméno.
„Paní Nedvědová už jedna je a já zůstanu Darou. Pro mě je důležité, že jsem jeho,“ řekla. Po letech vztahu, zásnubách v italských horách a měsících čekání na svatební den tak dvojice završila další kapitolu svého společného života. Tentokrát bez velké show, zato v soukromí a na místě, které si oba zjevně oblíbili.