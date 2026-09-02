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Dara Rolins řekla ano Pavlu Nedvědovi. Tajná svatba proběhla v Itálii

Dara Rolins
Dan Bárta
Dara Rolins
Dara Rolins
Dara Rolins
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14 fotografií
Dara Rolins |
Foto: Volfik Rene
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dara Rolins a Pavel Nedvěd už nejsou jen snoubenci. Zpěvačka a bývalý fotbalista si podle všeho ve středu 2. září řekli své ano během komorního obřadu v Itálii. Velký den se dvojici podařilo dlouho držet pod pokličkou a samotná Rolins nakonec vše potvrdila až nenápadným příspěvkem na sociálních sítích.

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Spekulace o chystané svatbě přitom začaly sílit už o den dříve. Okolí páru se k celé věci nechtělo vyjadřovat, jeden z blízkých ale nakonec pro Expres uvedl: „Pavel a Dara se dneska berou.“ Tehdy se informace nepotvrdila, skutečný termín ovšem následoval prakticky vzápětí. Ve středu už bylo jasno. Dara na Instagramu zveřejnila fotografii prstýnků a připojila jen stručný vzkaz: „02.09.2026. Svoji,“.

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Svatba v místě, které mají oba blízko k srdci

Podle dostupných indicií se obřad odehrál v Itálii u jezera Lago Maggiore. Právě tam si pár nechal vybudovat luxusní dům za desítky milionů korun a lokalita se tak pro jejich svatbu nabízela i jako osobní a symbolické místo.

Dara s Pavlem svůj vztah dlouho drželi spíš stranou pozornosti. O jejich románku se mluvilo už předtím, než jej na konci roku 2021 oficiálně potvrdili. Nedvěd tehdy jednoduše prohlásil: „Ano, je to tak, jsem s Darinkou,“. Další velký krok přišel na přelomu let 2024 a 2025. Během pobytu v italském Livignu Nedvěd požádal svou partnerku o ruku a zpěvačka následně radostnou novinu oznámila fanouškům slovy: „Řekla jsem ano,“.

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Příjmení si nechá své

Pro Daru Rolins jde o první manželství. Pavel Nedvěd už ženatý byl, s bývalou manželkou Ivanou má dvě dospělé děti. Právě i s ohledem na tuto skutečnost zpěvačka před časem naznačila, že po svatbě neplánuje měnit své jméno.

„Paní Nedvědová už jedna je a já zůstanu Darou. Pro mě je důležité, že jsem jeho,“ řekla. Po letech vztahu, zásnubách v italských horách a měsících čekání na svatební den tak dvojice završila další kapitolu svého společného života. Tentokrát bez velké show, zato v soukromí a na místě, které si oba zjevně oblíbili.

VIDEO: Hudba mi dělá radost, ale není zdaleka vším, co generuje peníze. Instagram si dělám sama, je tam můj život, říká zpěvačka

Hudba mi dělá radost, ale není zdaleka vším, co generuje peníze. Instagram si dělám sama, je tam můj život, říká zpěvačka. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Instagram Dary Rolins, Blesk.cz

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