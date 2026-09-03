Zpěvačka Dara Rolins nikdy nesnila o svatebních šatech ani o tom, že jednou řekne své „ano“. Přesto se 2. září 2026 provdala za Pavla Nedvěda a nyní poprvé promluvila o tom, co pro ni jejich velký den znamenal. „Vdát se nebyl nikdy můj sen, protože jsem nikdy neměla pocit, že po mém boku stojí muž, kterému chci dát všechno,“ přiznala. Pak ale do jejího života vstoupil bývalý fotbalista a všechno se změnilo. „Nezamilovala jsem se na první pohled,“ připouští zpěvačka, jejich vztah ale podle ní během pěti let dozrál v jistotu, jakou předtím nikdy nezažila.
Dara Rolins odtajnila detaily své svatby s Pavlem Nedvědem. Původně měla vypadat úplně jinak
Dara Rolins a Pavel Nedvěd si své „ano“ řekli v naprostém soukromí na břehu italského jezera. Teď zpěvačka část tajemství jejího velkého dne odhalila. Prozradila také, že původně měla úplně jinou představu.
Právě proto pro ni nakonec svatba dostala úplně jiný význam. Dara totiž pochopila, že vedle Pavla už nic dalšího nepotřebuje. „Během pěti let naše láska dorostla do takové síly a do takové jistoty, že jsem vlastně zjistila, že nic víc než on, nic víc než my, neexistuje,“ řekla po svatbě. Z pouhého partnerského vztahu se tak podle ní stalo něco mnohem pevnějšího. A i když společný život už dávno fungoval bez svatebního razítka, tentokrát se rozhodli udělat další krok.
Rolins televizi Markíza krátce po obřadu prozradila i to, jak se změnily plány svatebního dne. Původně toiž chtěli velmi komorní obřad. Jejich plán byl strávit svatební den pouze s několika nejbližšími lidmi. Jenže během příprav zjistili, že právě tady mají trochu problém. „Nakonec jsme však zjistili, že máme to štěstí, že v našem životě je těch nejbližších opravdu habaděj. Takže nakonec to nebyla úplně malá svatba,“ směje se Dara. Z plánované intimní oslavy se tak nakonec stal den, který sdíleli s větším počtem lidí, než původně zamýšleli.
„Velmi nás potěšilo, že si na nás všichni našli čas a že jsme se do této nové etapy posunuli spolu s nimi,“ popsala. Na svatební den podle ní jen tak nezapomenou. „Dnešek je pro nás opravdu nezapomenutelný a dojali jsme se všichni několikrát, každý měl ten moment se slzou v oku,“ dodala. Po pěti letech vztahu tak Dara a Pavel vstoupili do manželství přesně tak, jak jejich láska vznikala – bez velkých plánů na začátku, ale s o to větší jistotou na konci.