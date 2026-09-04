Dara Rolins a Pavel Nedvěd si už naplno užívají první dny jako novomanželé. A protože společný život pro ně není novinkou, svatba pro ně znamenala především symbolické potvrzení toho, že spolu chtějí zůstat navždy. „Pavel si dělá legraci, že se od rána hádáme. Ne, vlastně se nic nezměnilo v tom pocitu, jen jsme to posvětili, že spolu chceme být až do konce věků,“ prozradila Dara. Zároveň ale přiznala, že pro ni bylo mimořádné samotné vyslovení svatebního „ano“ před lidmi, kteří jsou jim nejbližší.
Dara Rolins dojímá detaily ze svatby s Nedvědem. Jakmile jsem ho uviděla, začala jsem plakat
Na některé okamžiky ze svatebního dne Dara Rolins a Pavel Nedvěd jen tak nezapomenou. Novomanželé nyní popsali emoce, které je během obřadu přemohly, a především Darin příjezd lodí, který Pavel přirovnal k filmu Dolce Vita. A prozradili také, kdo vybíral jejich svatební prsteny.
Pavel Nedvěd si přitom ani s odstupem od svatby nedokáže všechny zážitky úplně srovnat v hlavě. „Ještě jsme to ani nevstřebali, těch zážitků bylo strašně moc a všechny krásný,“ přiznal. Jeden moment mu ale utkvěl v paměti obzvlášť silně.
Dara totiž na obřad přijela lodí a podle Pavla to vypadalo jako vystřižené z romantického filmu. „Bylo to jak z filmu Dolce Vita, přijela lodí a strašně jí to slušelo, měla klobouk. Bylo to fantastický,“ vzpomíná. A emoce prý byly tak silné, že měl co dělat, aby se udržel.
Jenže slzy nakonec neudržela ani samotná Dara. Jakmile se totiž přibližovala k muži, který se měl stát jejím manželem, došlo na dojetí. „Byla jsem na lodi a když jsem se blížila k mému budoucímu manželovi, tak už jsem začala plakat,“ prozradila zpěvačka. Podle Pavla přitom rozhodně nebyla jediná. „Myslím, že hodně našich přátel to neudrželo a bylo tam hodně slz,“ popsal atmosféru, která podle něj byla mimořádně silná, ale zároveň krásná a plná radosti.
Novomanželé se v rozhovoru pro TV Nova pochlubili také snubními prsteny. Ty vybíral Nedvěd sám a podle všeho si dal záležet, aby nešlo jen o obyčejný symbol jejich nového statusu. „Prsteny jsem vybíral já, myslím, že je to krásný šperk a budeme ho nosit oba dva rádi a s láskou,“ řekl. Po pěti letech vztahu tak Dara a Pavel vstoupili do manželství nejen s pořádnou dávkou romantiky, ale i s vědomím, že nejdůležitější část jejich příběhu se samotnou svatbou vlastně vůbec nemění.