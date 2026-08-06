Ještě donedávna platilo, že plánování rodiny a ochrana před nechtěným těhotenstvím byly obecně vnímány především jako ženská záležitost. V posledních letech se ale tento pohled postupně mění a stále více párů bere reprodukční rozhodnutí jako společnou odpovědnost, ve které může mít muž stejně důležitou roli jako žena.
„Dar z nebes,“ říká Terezie Kovalová o manželově vasektomii. Děti nikdy neplánovali
Violoncellistka Terezie Kovalová opět otevřela téma, o kterém se ve společnosti příliš nemluví. Se svým manželem Vítězslavem Bečkou se shodli na tom, že se nechtějí stát rodiči. Své rozhodnutí se nyní rozhodli podpořit i zcela zásadním krokem. Bečka podstoupil vasektomii, tedy zákrok, který slouží jako trvalá forma mužské antikoncepce.
Ještě donedávna platilo, že plánování rodiny a ochrana před nechtěným těhotenstvím byly obecně vnímány především jako ženská záležitost. V posledních letech se ale tento pohled postupně mění a stále více párů bere reprodukční rozhodnutí jako společnou odpovědnost, ve které může mít muž stejně důležitou roli jako žena.
Příkladem za všechny je rozhodnutí známé české violoncellistky Terezie Kovalové a jejího manžela – básníka, cestovatele a autora Vítězslava Bečky. Manželé, kteří se vzali loni v listopadu, měli o rodičovství jasno od samého počátku vztahu. Vlastní děti zkrátka do budoucna neplánují.
Místo toho, aby dlouhodobou zodpovědnost za antikoncepci nesla pouze Terezie, rozhodl se její o pět let mladší manžel převzít část této odpovědnosti a podstoupil dobrovolnou vasektomii. „Věřím, že je to zodpovědnost obou. A přišlo mi, že když jsme rozhodnutí a máme to jasně dané, tak proč to nevyřešit takhle elegantním způsobem,“ řekl Bečka v podcastu Netabuj.
Konec antikoncepčního břemene
Pro Terezii Kovalovou, která se v minulosti vyhýbala běžným formám antikoncepce kvůli jejich vlivu na ženské tělo, znamenal manželův krok velkou úlevu. V podcastu Restart ženy otevřeně popsala pocit svobody, který jí rozhodnutí přineslo. „Můj manžel má čerstvě po vasektomii a já slavím, že nebudu mít děti a poprvé v životě nebudu stoprocentně závislá na žádné antikoncepci,“ řekla.
„Ten muž tímhle dává té ženě absolutní dar z nebes,“ uvedla hudebnice s vděčností směrem ke svému manželovi. Podle ní by se o této možnosti ochrany před nechtěným těhotenstvím mělo mluvit mnohem otevřeněji. Pro řadu žen totiž může představovat zásadní životní změnu a přinést především úlevu od dlouhodobé hormonální zátěže.