Daniela Brzobohatá má za sebou náročné období. Její téměř tříleté manželství s Ondřejem Brzobohatým nečekaně skončilo a dvojice už vydala společné vyjádření, ve kterém potvrdila rozchod. Podrobnosti si ale oba chtějí nechat pro sebe a dál je veřejně nekomentovat. Moderátorka se přesto neuzavírá před světem a na sociálních sítích ukazuje, že i po osobní změně dokáže najít radost v drobnostech.
Daniela Brzobohatá po rozchodu září. Fanoušci jí vzkazují, že jí nová životní etapa sluší
Daniela Brzobohatá po oznámení rozchodu s Ondřejem Brzobohatým nezmizela ze sociálních sítí. Naopak se fanouškům ukázala upravená, usměvavá a sebevědomá. Fotkami v denimovém kompletu s výraznou červenou rtěnkou sklidila desítky komplimentů a lidé jí vzkazují, že jí nová životní etapa sluší.
Jen den po zveřejnění zprávy o rozchodu se Daniela objevila na Instagramu se snímky, které fanouškům neunikly. Předvedla se v denimovém kompletu, s rozpuštěnými vlasy a výrazným líčením, kterému dominovala červená rtěnka. Nepůsobila jako žena, která se chce schovat před světem. Naopak ukázala sebevědomou tvář a dala najevo, že i malá péče o sebe může v těžším období dodat energii.
Za proměnou stála oblíbená make-up artistka Michaela Pohádka, které Daniela veřejně poděkovala. „Tuhle boží ženu do každé rodiny. Sice by se trošku upracovala, ale my bychom se cítily jako bohyně. Děkuju ti, Míšo Pohádko,“ napsala moderátorka k fotkám.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Pod příspěvkem se začaly objevovat pochvaly od fanoušků i známých osobností. „Míša je úžasná a ty taky,“ vzkázala jí Eva Decastelo. Nadšené komentáře přidaly také Laďka Něrgešová, Petra Nesvačilová nebo Adéla Gondíková. Jedna z kolegyň Danielu ocenila slovy: „Obě jste skvělé. A ty překrásná. Jako vždy.“
Fanoušci si navíc všimli, že Daniela i po rozchodu působí velmi dobře. Někteří jí v komentářích otevřeně napsali, že jí nová životní etapa sluší. „Ať je to, jak je to, rozchod ti sluší,“ objevilo se mezi reakcemi.
Ať už Daniela prožívá rozchod jakkoli, navenek ukazuje, že se snaží držet hlavu vzhůru. Místo dlouhého vysvětlování zvolila jednoduchý vzkaz beze slov: upravený vzhled, úsměv, poděkování ženě, která jí zpříjemnila den, a připomínku, že i po nepříjemném životním obratu může člověk znovu zazářit.