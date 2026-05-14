Tento týden šokovala veřejnost zpráva o tom, že manželství moderátorky Daniely Brzobohaté a hudebníka Ondřeje Brzobohatého je minulostí. Jako mnoho jiných párů i tito dva ve společném prohlášení oznámili, že se rozešli jako přátelé a ve vzájemné úctě. Jenže zatímco často to bývá jen fráze, u této dvojice to nejsou jen prázdná slova.
Daniela a Ondřej Brzobohatí oznámili rozchod, ale dál se pusinkují v autě
Rozchod, který šokoval český showbyznys, provází nečekaný zvrat. Daniela a Ondřej Brzobohatí sice oznámili konec manželství, jen pár hodin poté je ale fotografové zachytili při společné večeři a na rozloučenou padl dokonce polibek.
„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ napsal ve Stories na Instagramu Ondřej. „Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ dodal ještě. V podstatě totožné vyjádření se objevilo i u Daniely. Jako partneři se sice rozešli a podle všeho už nějakou dobu nesdílejí ani společnou domácnost, v kontaktu jsou však stále.
Deník Blesk zachytili stále ještě manžele, jak vyrazili na večeři. A to přímo v den, kdy se veřejnost o jejich rozchodu dozvěděla. Ondřej vyzvedl Danielu autem před luxusním smíchovským bytem a odjeli do restauraci. Zhruba za dvě hodiny byla dvojice zpátky a při loučení zachytili fotografové něco nečekaného. Ondřej Danielu v autě na rozloučenou políbil. Je tedy jasné, že žádná nevraživost mezi nimi nepanuje a opravdu svůj vztah ukončili jako přátelé. Následně hudebník odjel několik stovek metrů na místo, kde nyní žije.
O tom, proč jejich vztah skončil, se zatím jen spekuluje, mnozí se však přiklánějí k variantě, že důvodem byla Danielina touha stát se matkou. Podle jednoho z kamarádů manželského páru stojí za rozchodem nenaplněná touha Daniely. „Není žádným tajemstvím, že jejím vroucným přáním je být maminkou. Vždy to pro ni byla alfa a omega. A s tím to vše souvisí,“ naznačil zdroj webu eXtra.cz. A opravdu, Brzobohatá se nikdy netajila tím, že mít dítě je pro ni velkým snem.