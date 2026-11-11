Daniel Krejčík patří mezi herce, kteří rozhodně nezahálejí. Z jednoho představení běží rovnou do druhého a sport pro něj až dosud představoval spíš aktivitu, kterou s klidným svědomím přenechá někomu jinému. Teď ale musel svůj přístup přehodnotit. Příští rok ho totiž čeká výzva, kvůli které pořádně maká na svém těle. A důvod? „Tady chci být hezkej nahej,“ prohlásil bez okolků.
Daniel Krejčík chce být ve 33 nejkrásnější na světě. Má pro to pořádně odhalený důvod
Sport by mezi své velké lásky nikdy nezařadil. Teď ale Daniel Krejčík plánuje pořádně zabrat. Příští rok ho čeká výzva, při které nebude mít kam schovat případné nedostatky. Herec má jasný cíl – až přijde jeho velký moment, chce být se svým tělem opravdu spokojený.
„Mě bude příští rok třiatřicet. Doba, ve který Ježíš skončil, ale já chci zažít svoji renesanci. Řekl jsem si, že budu nejkrásnější na celým světě,“ oznámil odhodlaně.
S nahotou přitom Krejčík už zkušenost má. V představení Dánská dívka, které se hrálo v Divadle Na Fidlovačce, se před diváky musel svléknout úplně. Scéna má ale důležitý význam – jeho postava se jako muž dívá do zrcadla a díky divadelnímu triku se jeho tělo proměňuje v ženské.
Režisér Jakub Čermák ho tehdy uklidňoval, že se nemá čeho bát. „To bude v pohodě, to bude v takovým přítmí, je to taková náladovka a nikdo nic neuvidí,“ sliboval herci. Krejčík žil v blažené představě, že v šeru zůstane schované všechno, co má zůstat skryté. „Já jsem se teda odhodlal a žil jsem v tom, že opravdu nikdo nic nevidí,“ zavzpomínal v Hitrádiu Devadesátka.
Jenže pak přišla třetí repríza a do hlediště usedla jeho babička. Po představení mu dala zpětnou vazbu, jakou člověk od babičky opravdu úplně nečeká. „Tak Daníku, dobrý, ale dobrý teda…“ pustila se podle herce do hodnocení. A Krejčík si z toho odnesl zážitek na celý život. „Ale zase si říkám, že jsem kluk, kterýho babička pochválila za p*ro před půl tisícem lidí. Moje babička je dobrá,“ uzavřel s typickým nadhledem.