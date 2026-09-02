Dana Batulková, jak ji všichni desítky let znají, ve skutečnosti není tak docela Dana. Herečka totiž odhalila, že její skutečné křestní jméno je Danuše. Jenže většinu života o tom sama vůbec nevěděla. „Já jsem strašně let měla všude Dana. Já jsem na to vůbec nereagovala a pak mi někdy po revoluci řekli v bance, že to mám špatně, tak jsem musela všecko předělat na tu Danuši,“ zavzpomínala. Zatímco v osobním i profesním životě byla jednoduše Dana, v oficiálních dokumentech se najednou objevil úplně jiný člověk.
Dana Batulková šokovala přiznáním o svém manželství. Vlastně jsem nikdy nebyla vdaná, tvrdí
Rozvod pro ni nebyl zrovna jednoduchou životní kapitolou, dnes už ale Dana Batulková dokáže o své minulosti mluvit s pořádným nadhledem. Dokonce tvrdí něco, co zní na první poslech naprosto absurdně. Podle ní totiž vlastně nikdy nebyla vdaná a k rozvodu možná vůbec nemuselo dojít.
A právě tady přišla její svérázná pointa. Batulková totiž s nadsázkou tvrdí, že se díky tomu vlastně ani nemusela rozvádět s hercem Davidem Prachařem, s nímž má dvě děti, protože v manželských dokumentech nebyla Dana, ale Danuše.
„V podstatě já jsem se ani nemusela rozvádět, protože jsem měla v papírech Dana, takže já jsem vlastně nebyla nikdy ani vdaná,“ směje se. A podobně to prý bylo i s dalšími úředními záležitostmi. „Ale jakýkoli hypotéky, půjčky, všechny tyhle věci neplatěj. Nějaká Dana. Neznám,“ zavtipkovala v podcastu Na Kafeečko.
Za to, že se narodila právě jako Danuše, přitom může podle rodinné legendy její tatínek. „Říkala jsem, tatínku, maminko, prosím vás, to vás to jako napadlo, protože to jméno neexistuje, není to obvyklý,“ popsala herečka. Maminka jí následně vysvětlila, že její otec tehdy četl román, ve kterém vystupovala jakási kněžna Danuše, a do neobvyklého jména se zamiloval. „Já jsem se měla narodit a tatínek se zamiloval do toho jména, takže já jsem to odnesla,“ dodala Batulková se smíchem.
Neuvěřitelné přitom je, že samotná Dana o své skutečné jméno desítky let vůbec nestála a vlastně ani netušila, že ho má. „Ale vlastně to jméno jsem přijela až někdy hluboce po třicátým roku svýho života. Do tý doby jsem byla jenom Dana, ani jsem nevěděla, že se tak jmenuju,“ přiznala.