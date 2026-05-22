Do sporu mezi podnikatelkou Ornellou Koktovou a herečkou Veronikou Arichtevou vstoupil Veroničin manžel, režisér Biser Arichtev. Do křížku se tyto dvě dámy dostaly kvůli nahrávkám z rodiny Koktové, na kterých Ornella bije nejstaršího syna a její muž Josef Kokta dětem velmi sprostě nadává. To Arichtevu, která je velkou propagátorkou respektujícího rodičovství, zvedlo ze židle a veřejně vyzvala společnosti, které spolupracují s Koktovou, aby rozvázaly smlouvy.
Další výbuch kolem Koktové: Ozval se i manžel Veroniky Arichtevy
To pochopitelně vyvolalo Ornellinu ostrou reakci a zaútočila na Veroniku. Do sporu se tak vložil hereččin manžel, který trvá na tom, že ze strany jeho ženy nešlo o nic osobního. „Já to vnímám a myslím, že Verča to vnímá stejně, že to není teď o Ornelle nebo o komkoliv jiném. Je to o tom, vyslat do té společnosti signál, že věci by se daly dělat v tom rodičovství jinak než takovým tím řekněme přežitým způsobem,“ řekl diplomaticky.
To, jak se Koktová k jeho manželce vyjadřovala, se mu pochopitelně nelíbí. „Bylo by hezký, kdyby řekněme Ornella v danou chvíli jenom jednoduše řekla: ,Ježišmarja, já jsem blbá, já jsem udělala chybu a bylo to nějaký selhání, ale já se budu snažit ty věci dělat jinak.‘ A vyslat taky ten signál do společnosti, že ty věci mají být jinak,“ myslí si Arichtev, který ke svým dětem přistupuje s úctou a snaží se uplatňovat nejnovější poznatky, které odborníci o vývoji dětského mozku mají.
„A jít do sebe než se pouštět do Veroniky, protože to nebylo o Veronice nebo Ornelle, to bylo fakt o nějakým celospolečenským tématu. Říct, že pojďme ty věci dělat taky jinak,“ nechal se slyšet pro web eXtra.cz. „My říkáme tomu světu, a Veronika úplně nejvíc si myslím z těch osobností, které se tomu věnují, že ty věci jdou udělat jinak a nemusí být dětská psychiatrie přeplněná, nemusí se to dít,“ apeluje na všechny rodiče, aby ustoupili od fyzických trestů a ponižování.