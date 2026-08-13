Přestože to zpočátku vypadalo na klidný rozchod, nyní se situace mezi MMA bojovníkem Karlosem Vémolou a jeho stále ještě ženou Lelou Vémolou značně komplikuje. Ve středu se vše vyhrotilo tak, že Karlos nechal odtáhnout luxusní mercedes, na nějž platí leasing a který dosud užívala právě Lela. Ta se o všem dozvěděla až od svých sousedů. Proč vlastně k takové situaci došlo?
Další válka Vémolových! Karlos nechal Lele odtáhnout luxusní Mercedes, ona promluvila o penězích
U Vémolových je o další pořádný rozruch postaráno. Zatímco Karlosova strana mluví o nedodržené dohodě, Lela tvrdí, že doma řeší úplně jinou realitu. Do celé věci navíc vstoupilo luxusní auto, bez kterého se podle ní neobejde kvůli jejich třem dětem. A tentokrát už své rozhořčení neskrývala.
„Neví, co teď bude dělat. Na tom autě trvala proto, že jako jedno z mála pojme tři malé děti s bezpečnostními sedačkami a kočáry. Jde jí o bezpečí dětí, ne o její luxus. Všechny věci v autě zůstaly. Nemá teď ani čím jet na nákup, nehledě na to, že kdyby se některému z dětí něco stalo, nemá ho ani jak odvézt k doktorovi. Bez auta být prostě nemůže a my okolo ní, kdo bychom jí rádi pomohli, tak velká auta prostě nemáme,“ postěžovala si Lelina manažerka pro Blesk. Jenže právní zástupce Karlose má na věc zcela jiný názor.
Dle jeho slov jde o to, že vše, co v současnosti Karlos Lele platí, nemá nijak písemně potvrzené. Karlos se už dříve nechal slyšet, že své ženě na děti posílá měsíčně 50 tisíc korun a na dalších 50 tisíc ho přijde splátka na auto. „Požadoval pouze, aby byly dohodnuté podmínky písemně potvrzeny, alespoň prostřednictvím e-mailové zprávy. (…) Klient v této věci manželku opakovaně několik měsíců upomínal a žádal o písemné potvrzení. Mrzí nás proto, že k tomuto jednoduchému potvrzení i přes opakované výzvy dosud nedošlo a naopak komunikace ze strany manželky ustala. Klient současně paní Vémolovou upozornil, že pokud dohodu nepotvrdí, nebude možné současný režim užívání vozidla předpokládaný nepotvrzenou dohodou bez dalšího zachovávat,“ řekl právník s tím, že pokud k potvrzení dojde, nemá jeho klient problém v nastaveném režimu dále pokračovat.
Tato slova ale nadzdvihla ze židle Lelu, která se o všem rozepsala na svém profilu na Instagramu. Tam tvrdí, že Karlos své závazky dlouhodobě neplní. „Dohodnuté platby nebyly hrazeny pravidelně, načas ani vždy v dohodnuté výšce. Není to otázka mého názoru nebo pohledu na situaci. Je to jednoduše fakt,“ píše milovnice plastických operací.
„Stejně tak dnes bez jakéhokoliv předchozího upozornění došlo k odtáhnutí vozidla, které jsem dlouhodobě používala na zabezpečení každodenních potřeb našich dětí. Ve vozidle zůstaly jejich autosedačky, kočárek a další věci, které potřebují každý den,“ dodala. „Je velmi těžké mlčet v momentě, kdy veřejnost slyší jednu verzi příběhu, zatímco já doma každý den čelím úplně jiné realitě. Nežádám nic víc než to, aby dohody týkající se našich dětí byly dodržované. Řádně, načas a bez ohledu na to, co je prezentované navenek,“ uzavřela své prohlášení. Je tak jasné, že u Vémolů bude ještě veselo.