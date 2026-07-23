Ani po mnoha měsících soudních tahanic spor o opatrovnictví legendárního režiséra Jiřího Adamce neutichá. Téměř utajeně totiž proběhlo stání u městského soudu, který potvrdil verdikt soudu obvodního, který rozhodl, že se opatrovníkem Adamce stává obec. S tím však jeho žena Jana Adamcová zásadně nesouhlasí.
Další rána pro Jiřího Adamce. Soud rozhodl navzdory jeho jedinému přání
Městský soud nyní potvrdil, že opatrovníkem Jiřího Adamce zůstane obec, přestože si podle manželky Jany Adamcové legendární režisér opakovaně přál, aby tuto roli převzala právě ona. Adamcová mluví o pošlapání jeho poslední vůle a tvrdí, že rodina se o jednání soudu ani nedozvěděla.
„K jednání nás vůbec nepřizvali,“ postěžovala si Adamcová, které vadí, že soud vůbec nezval v potaz přání samotného režiséra. Ten už v minulosti sdělil své přidělené advokátce od soudu, soudnímu znalci, advokátovi své ženy i paní soudkyni, že si přeje, aby jeho opatrovníkem byla ustanovena právě Adamcová.
„Znamená to, že jeho jediné přání na sklonku života bylo pošlapáno. Jirka prohrál…“ povzdychla si Adamcová pro Blesk. „Je mi smutno z toho, že Jirka už nedokáže ochránit ani sebe, ani nás jako rodinu. Že tenhle kdysi silný chlap a velká osobnost má nyní jediný světlý okamžik dne – když za ním přijedu… Už proto se snažím tam jezdit téměř denně,“ svěřila se režisérova žena.
Její slova potvrzuje i zdroj ze sanatoria Šarlota, který uvedl, že Adamcová je jediný člověk, se kterým je Adamec ochotný vyjít ven na procházku. Smůlu má i jeho přítelkyně Veronika, která v podstatě celou spirálu událostí vedoucí k soudu odstartovala. Ta se podle svědectví do sanatoria pokusila dostat pod záminkou, že jde navštívit Alfreda Strejčka, který je taktéž pacientem zařízení.