Další bolestivá rána pro nejstarší dceru Karla Gotta. Dominika Gottová přišla o svou maminku Antonii Zacpalovou, která zemřela ve věku 91 let. Její odchod přitom přišel jen několik dní po sedmém výročí smrti jejího slavného otce. Karel Gott zemřel 1. října 2019. Zprávu o smrti Zacpalové přinesl Blesk.
Další rána pro Dominiku Gottovou. Jen pár dní po výročí smrti táty přišla o maminku
Nejdřív přišla o slavného tatínka, teď ztratila i maminku. Dominika Gottová se musí vyrovnat s odchodem Antonie Zacpalové, která zemřela ve věku 91 let. Smutná zpráva přišla jen krátce po výročí smrti Karla Gotta. Dominika navíc prožívá těžké období také ve Finsku, kde ji dlouhodobě trápí finanční a existenční problémy.
Antonie Zacpalová bývala v mládí nepřehlédnutelnou kráskou. Uhrančivé tmavé oči, havraní vlasy a štíhlá postava jí vynesly přezdívku Tonička a také výrazné místo v uměleckém světě. Byla jazzbaletkou a sólistkou tanečního souboru Hudebního divadla Karlín, objevila se také ve filmech Okurkový hrdina nebo Kdyby tisíc klarinetů. Právě v uměleckém prostředí se setkala s Karlem Gottem, který jí podle všeho podlehl na první pohled.
Když se dali dohromady, Gottovi táhlo na třicet, Antonie byla o čtyři roky starší. Oba tehdy žili bohémským životem a jejich vztah měl být spíše krátkým románkem. Antonie navíc později přiznala, že do něj nevstupovala jako zamilovaná fanynka slavného zpěváka a rozhodně nečekala, že by se z ní měla stát jeho jediná partnerka. „Přistupovala jsem k tomu velice realisticky,“ vzpomínala na jejich první setkání.
Osud ale jejich setkání změnil v něco mnohem zásadnějšího. V roce 1973 se Antonii Zacpalové narodila dcera Dominika, první dítě Karla Gotta. Přestože jejich vztah nevydržel, společná dcera je spojovala po celý život. Antonie se později o Dominiku také velmi bála, zejména v období, kdy její dcera řešila problémy s manželem a penězi.
Dominika už řadu let žije ve Finsku, kam se opakovaně vracela za svým manželem Timem Tolkkim. Její život tam ale rozhodně není bezstarostný. V posledních letech se potýkala s existenčními a finančními problémy. V roce 2025 se dokonce objevily informace, že jim kvůli nezaplacenému nájmu hrozilo vystěhování.
Dominika tak nyní musí zvládnout nejen ztrátu člověka, který pro ni byl po celý život nejbližší, ale také praktické starosti, které ji ve Finsku dlouhodobě provázejí. Na maminčiny devadesátiny sice kvůli životu ve Finsku osobně nepřijela, ale podle svých slov jí alespoň zazpívala narozeninovou písničku a říkala, že spolu byly v kontaktu několikrát týdně. Teď už Antonii Zacpalovou Dominika neuvidí. Po Karlu Gottovi, který zemřel 1. října 2019, tak přišla i o maminku.