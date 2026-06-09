Dnes se završila několik měsíců se táhnoucí kauza MMA bijce Karlose Vémoly, byla mu odebrána lvice jménem Elsa. V jeho sídle v Měchenicích tak znovu zasahuje policie. Jedná se o další velkou kočkovitou šelmu, kterou mu úřady odebraly. První byla tygřice jménem Ramba. Elsu čeká cesta do liberecké zoologické zahrady, a to kvůli nejasnostem v jejím původu.
Další policejní zásah u Karlose Vémoly. Policie mu odebrala milovanou lvici
MMA zápasník Karlos Vémola utrpěl další citelnou ztrátu. Po tygřici Rambě mu úřady odebraly také lvici Elsu, kvůli nejasnostem kolem jejího původu. V jeho sídle v Měchenicích znovu zasahovala policie a šelma nyní zamíří do zoologické zahrady v Liberci.
Vémola tvrdí, že ji před lety dostal od senátorky a neúspěšné prezidentské kandidátky Terezie Holovské. „Přišla paní Holovská, že má lva, kterého nemá kde ubytovat, že ho budou utrácet. Tak jsem se toho lva ujal a vybudoval jsem mu klec. Lva mi nechali, to bylo ministerstvo životního prostředí. Přišla veterina a řekla, že si musím pořídit další dva lvy,“ popsal zápasník pro Seznam Zprávy s tím, že původně další lvy chovat nechtěl. „V červnu 2020 jsem nalezla v křoví u Brodského potoka dvě novorozená polomrtvá lvíčata, která byla opuštěna v papírové krabici s nálepkou PPL. Elsa byla jedním z nich,“ potvrdila jeho verzi Holovská. „Zdálo se mi, že Elsa bude v dobrých rukou,“ tvrdila tenkrát.
A i když Holovská tvrdila, že podle jejích informací měl Vémola povolení k chovu, nebylo tomu tak. Veterinu o licenci požádal až později. Předání chráněného zvířete Holovská s Vémolou navíc vyřešili pouze darovací smlouvou, což je další problém. „Samotná darovací smlouva neobsahovala žádné informace, na základě kterých by bylo možné prokázat zákonný původ exempláře,“ vysvětlila Miriam Loužecká, mluvčí České inspekce životního prostředí. „Pokud původ prokázán není, nelze vyloučit, že exemplář pochází z nelegálního obchodu,“ dodala.
Dalším důvodem vedoucím k odebrání zvířat je i to, že podle veterinářů byly lvici chirurgicky odstraněny drápy, což je považováno za týrání. „Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj zjistila v rámci svého dozoru u zmíněného chovatele odstranění drápů u všech velkých kočkovitých šelem. Podala v této věci trestní oznámení,“ uvedl tiskový mluvčí veterinární správy. „Kdo a z jakých důvodů zvířatům drápy odstranil, by již mělo být předmětem trestního či přestupkového řízení. Z našeho pohledu došlo zmíněnými zákroky k týrání zvířat,“ dodal.