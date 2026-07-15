Dcera herečky Anny Šiškové se nikdy nebála mluvit otevřeně, a to ani o těch nejcitlivějších tématech. A tak ani svůj boj s rakovinou neskrývala a bez příkras popisovala, čím právě prochází. Náročná léčba pro ni však neznamenala „jen“ pobyty v nemocnici.
Další krutá rána pro Dorotu Nvotovou: Po boji s rakovinou přišla nová doživotní diagnóza
Slovenská umělkyně, cestovatelka a politička Dorota Nvotová v posledním roce čelí jedné životní zkoušce za druhou. Na začátku letošního roku otevřeně promluvila o boji s rakovinou prsu, kvůli které podstoupila mastektomii. Nyní se musí vyrovnat s další těžkou diagnózou. Lékaři jí zjistili chronické onemocnění, které ji bude provázet po zbytek života.
Mezi jednotlivými zákroky a rekonvalescencí musela zvládat každodenní život samoživitelky – starat se o dospívajícího syna, splácet hypotéku a současně pracovat ve třech profesích. „Naložila jsem si toho hodně, tak to musím unést,“ prohlásila tehdy se svým typickým pragmatismem a obrovským odhodláním.
Nový „doživotní společník“
Sotva se však začala zotavovat z náročné operace, při které přišla o prsní žlázu, přišla další komplikace v podobě lymfedému. Toto onemocnění, projevující se chronickými otoky v důsledku hromadění lymfy, je u pacientek po léčbě rakoviny prsu poměrně častým, ale o to nepříjemnějším následkem. Ačkoliv moderní medicína dokáže příznaky mírnit, úplné vyléčení zatím bohužel není možné.
Stejně jako k první vážné diagnóze i tentokrát Dorota k nové situaci přistoupila s neuvěřitelným nadhledem a humorem, který jí pomáhá neztratit hlavu. „Někdy mám pocit, že můj život je nějaký ufounský vědecký pokus. Jako by si vybrali jednu pozemšťanku a pořádně jí naložili, aby zjistili, kolik toho ještě zvládne, aniž by jí zmizel úsměv z tváře,“ svěřila se.
Strach nemá místo
Místo zoufalství si umělkyně zvolila cestu přijetí. Své nové nemoci dokonce na svém Instagramu adresovala i přímý vzkaz, ve kterém dala jasně najevo, že se jí nehodlá podřídit. „Nějak to spolu zvládneme. Nebojím se tě!“ vzkázala lymfedému.
Svůj nezáviděníhodný zdravotní stav dokonce neváhala okořenit ironickou poznámkou o tom, co ji potká příště, přičemž s nadsázkou dodala, že cukrovku zatím do sbírky nedostala.