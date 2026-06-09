Jméno Karel Poborský znají nejen fotbaloví fanoušci. V současnosti už sice aktivní kariéru pověsil na hřebík, věnuje se však komentování sportovních událostí, a to jak fotbalových, tak hokejových. Kromě toho také hokej hraje a dal se i na běhání půlmaratonů. Jenže stačilo málo a tomu všemu mohl být konec.
„Další den už bych nepřišel.“ Poborský promluvil o chvílích, kdy bojoval o zdraví
Bývalý fotbalový reprezentant Karel Poborský otevřeně promluvil o zdravotním kolapsu, který mohl mít fatální následky. Závažná forma boreliózy mu ochromila část obličeje a skončil kvůli ní v nemocnici doslova za pět minut dvanáct. Nejvíc ho dodnes děsí, že první lékařka jeho potíže podcenila a místo důkladného vyšetření ho poslala domů s doporučením pít heřmánkový čaj.
„Kdybych nemohl dělat sport, tak bych se zhroutil, byl bych úplně jinej člověk,“ říká Poborský, který ale před lety prodělal závažnou formu boreliózy. „Dodnes nevím, z čeho to bylo,“ zavzpomínal v podcastu Čestmíra Strakatého s tím, že si neuvědomuje, že by měl například přisáté klíště. „Ochrnula mi půlka obličeje, když jsem si dal něco do pusy, tak ono to vyteklo, protože jsem ji nemohl zavřít,“ popsal průběh, kdy ale všechno mohlo dopadnout daleko hůř, a to kvůli nedbalosti lékařky, která závažnost případu podcenila.
„Ze sportu jsem zvyklý, že co bolí, to roste a takový to – to rozběháš. Hlava mě bolela, měl jsem afty, ale byl jsem na karlovarském festivalu. Tam jsem šel na pohotovost. Kamarádka, se kterou jsme to konzultoval po telefonu, mi říkala, že mám asi boreliózu. Ale paní mi na té pohotovosti řekla, to nic není, kupte si heřmánkovej čaj a ty afty vás pustěj,“ šokoval Poborský.
„To byla asi středa. V neděli bylo finále mistrovství světa a to jsem ještě komentoval. Ale to už mi ten obličej tuhnul a chodili mi během vysílání zprávy, jestli nejsem vožralej, že jsem nějakej divnej,“ vypráví se smíchem bývalý fotbalista. „Druhý den už jsem doma omdlel, žena mě odvezla do nemocnice a tam už si mě nechali. Říkali, že další den už bych pravděpodobně nepřišel. Řekli mi, že mám obrovský štěstí, že jsem vyvázl v podstatě bez následků. Od té doby žiju co nejvíc přítomností a nestresuju se kravinama,“ uzavřel sportovec.
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Zdroj: podcast Čestmíra Strakatého