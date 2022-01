"Mám vždycky husí kůži, když o tom mluvím." Janda popsal momenty, kdy unikl smrti

Zpěvák slavného hitu Žít jako kaskadér v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznal, že se sám hned několikrát ocitl na hranici života a smrti. Naposledy to bylo zhruba před rokem, kdy bojoval o život následkem srdečního infarktu. Tehdy ho museli záchranáři cestou do nemocnice dokonce třikrát oživovat. S tímto zážitkem má zpěvák spojenou i jednu ze svých písní.

"Blbě se mi to říká, ale text k písni Moment jsem napsal dva měsíce předtím, než mě odvezli s infarktem do nemocnice. Moje žena říká, že jsem si napsal osud. Mám vždycky husí kůži, když o tom mluvím," svěřil se Janda v pořadu, který se bude premiérově vysílat v úterý ve 21:35 na TV Prima.

To ale zdaleka není jediný moment, kdy šlo osmašedesátiletému držiteli Zlatého slavíka o život. Když byl na vojně, kousek od něj explodoval granát. "Dokonce to odnesl jeden důstojník, který dostal střepinu," zavzpomínal Janda.

Ani tím ale dramatické momenty v jeho životě neskončily. "Málem jsem se utopil na Kubě. Říkal jsem si, že když v Praze přeplavu Šeberák, jsem borec. Vlezl jsem tam do vody při odlivu, visela černá vlajka. Říkal jsem si, co se může stát. A najednou jsem se nemohl dostat na břeh, začal jsem blbnout a bláznit. Odvanulo mě to dál a dál, už jsem nemohl. Najednou jsem viděl červenej a růžovej svět, zmizel jsem, nevnímal jsem. Probudil jsem se až na břehu, nějaký kubánský potápěč mě vytáhl," popsal zpěvák chvíle, kdy se v podstatě loučil se svými blízkými.

Není divu, že po tom všem si Janda cení klidu a pohodlí. "Motorky už mě dávno přestaly bavit. Dneska mám radši vyhřívané sedačky v autě," zavtipkoval v pořadu. Zpěvák, který letos slaví čtyřicet let na scéně, po problémech se srdcem dbá na svoji životosprávu, a dokonce shodil i šest kilogramů. Denně prý také cvičí, chodí po schodech a jezdí na rotopedu.