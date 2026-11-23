Třikrát získal Zlatého slavíka a dokázal porazit i samotného Karla Gotta. Přesto se Dalibor Janda dlouhá léta cítil při udílení hudebních cen nechtěný. Letos se konečně dočkal pozvánky na Českého slavíka, jenže pořadatelé možná čekali jinou reakci. Zpěvák ji totiž odmítl a pořádně se opřel do zákulisních poměrů i politických projevů během slavnostního večera.
Dalibor Janda se po 35 letech dočkal pozvánky na Slavíka. Místo radosti ale přišlo odmítnutí a ostrá slova
Tohle si pořadatelé Českého slavíka asi nečekali. Trojnásobný Zlatý slavík Dalibor Janda se po dlouhých letech konečně dočkal pozvánky, jenže místo vděku přišlo odmítnutí. Zpěvák si nebral servítky a vytáhl staré křivdy, zákulisní partičky i politickou agitaci.
„Letos mě pozvali, no konečně, a já jsem řekl, že jim děkuju,“ prozradil Janda v rozhovoru pro Praha TV s tím, že už nemá chuť na slavnostní večer usednout mezi ostatní hosty. „Já jsem jim řekl, že až budu chtít zazpívat na Slavíku, takže přijdu rád. Protože 35 let jsem na Slavíku nemohl zazpívat jako Zlatý slavík,“ vysvětlil své rozhodnutí.
Zpěvák přitom nemá pocit, že by za jeho dlouholetou absencí stála náhoda. Vadí mu především zákulisní vztahy a lidé, kteří podle něj mají na podobu ankety zásadní vliv. „Nejsem v různých partičkách, který si to tam jako dělají po svým. Samozřejmě vždycky to tak fungovalo a bude fungovat,“ nebral si servítky. A ještě ostřeji se vyjádřil k atmosféře slavnostního večera.
„A taky nejsem ten, který by tam dvě nebo tři hodiny seděl a poslouchal tu politickou agitaci. To mě nebaví,“ prohlásil. „Já to nemusím poslouchat. Já tam nebudu sedět a povinně tleskat všemu, co tam kdo řekne na pódiu. To ne. To už pro mě Slavík skončil,“ dodal.
Janda má výhrady také k samotnému systému hlasování. Podle něj už dnešní anketa nemá takovou vypovídací hodnotu jako dříve. „Za prvé, Zlatí slavíci už nejsou, protože to byli slavíci opravdu. Byla spousta vynikajících zpěváků, byl tam ještě Gott, byli tam jiní,“ zavzpomínal. Současné hlasování navíc podle něj nemusí odrážet skutečnou popularitu interpretů. „Co znám, 90 % lidí, kterých se zeptám, ani neví, jak se tam hlasuje. Takže je to taková hlasovací soutěž manažerů a lidí, kteří umějí dobře různě klikat,“ rýpl si.