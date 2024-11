Dalibor Janda by řádil jako hurikán. Na Slavíky ho ale nikdo nepozval

Letošní ročník ankety Český slavík je za námi. Na galavečer byla pozvána pěkná řádka celebrit, ale ne na všechny se dostalo. Produkce zapomněla na trojnásobného držitele ocenění, Dalibora Jandu.

Janda na sociální síti Facebook zveřejnil video, ve kterém se ho jeho dcera Jiřina Anna Jandová ptá, proč není na zmíněných hudebních cenách. "Na Slavíkách? Dneska jsou Slavíci? Za prvé mě nikdo nepozval, to je tradice, že mě nikdo nikam nezve a já jezdím za fanouškama. Ať si to tam ty mladý užijou. Oni si vydobydou ty pozice, to je potřeba. Já jsem dokonce rád. Až tam budou chtít zazpívat, tak přijedu," mrkl zpěvák do kamery.

Jak to dopadlo

V letošním ročníku vyhrála v kategorii zpěvačka Ewa Farna, na druhém místě se umístila Lucie Bílá a na třetím Monika Absolonová. V mužské kategorii vyhrál Marek Ztracený, druhý se umístil Vojtěch Dyk a na třetím skončil Václav Noid Bárta. V kategorii skupin skončila na třetím místě kapela Mirai, druhou pozici obsadili Chinaski a pro vítězné zlato si na podium došli, jak je zvykem, Kabáti.