Dagmar Patrasová tvrdí, že za její zubožený stav v ranním pořadu mohla chřipka

Minulý týden vzbudila pozdvižení svým vystoupením v Snídani s Novou zpěvačka a herečka Dagmar Patrasová, které viditelně nebylo moc dobře, měla oteklý obličej a poněkud špatně artikulovala. Právě to rozproudilo debatu, jestli přišla natáčet pod vlivem alkoholu, a bulvární média trvala na tom, že zdroje ze zákulisí pořadu tyto domněnky potvrdily.

Po více než týdnu se ovšem ozvala i samotná Patrasová s tím, že chce tato nařčení vyvrátit. Podle ní za její zhoršený stav mohla obyčejná chřipka a pomluvy o alkoholismu i stanovisko televize označila za podraz.

Vedení televize Nova prý její výkon ve Snídani pobouřil, jelikož se jedná o rodinný formát a pořad, který sledují i děti. Naopak se vyzdvihovaly výkony moderátorů Miluše Bittnerové a Pavla Svobody, kteří se snažili zastat většinu mluvení.

"K tomu, co se píše, jen tolik, že jsem do Novy šla s chřipkou a horečkou. Moje chyba. Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde. Neměla jsem tam nemocná chodit. Jak to přecházím, tak se mě chřipka drží," litovala svého rozhodnutí Patrasová ve svém vyjádření pro Extra.cz. "Co můžu dělat? Jsou to podlé intriky. Nevím, proč to dělají. To asi nikdo neměl chřipku? Pro dobrotu na žebrotu, jak se říká!"