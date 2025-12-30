Felix SlováčekVánoce letos pro Dagmar Patrasovou a Felixe Slováčka znamenaly zkoušku, jakou si nikdo nepřeje zažít. Poprvé je totiž prožili bez dcery Aničky (†29), která v dubnu zemřela po boji s rakovinou. Právě v těchto dnech se navíc rozšířily informace, že měla Patrasová krátce před svátky zkolabovat a skončit v nemocnici. Herečka a zpěvačka ale teď podobné spekulace odmítá a říká, že hospitalizovaná nebyla.
Dagmar Patrasová promluvila o kolapsu na Štědrý den: „V nemocnici jsem nebyla“
Poprvé bez milované dcery Aničky a pod tíhou silných emocí. Vánoční svátky byly pro Dagmar Patrasovou a Felixe Slováčka mimořádně bolestné. Krátce před nimi se navíc objevily informace o hereččině údajné hospitalizaci. Patrasová však tyto zprávy rázně popřela a vysvětlila, co se jí ve skutečnosti stalo.
Podle Felixe Slováčka se jeho žena necítila dobře a měla „slabší den“. Situaci popsal takto: „Měla slabší den, no… Ale zvládli jsme to. Prostě na Vánoce už byla doma, byli jsme všichni spolu,“ uvedl pro Blesk. Patrasová se však proti tvrzení, že by si kvůli potížím pobyla ve špitále, ostře vymezila. „Nebyla jsem hospitalizována v nemocnici. Jsem úplně v pořádku,“ řekla důrazně pro Expres.cz.
Zároveň popsala, co se jí vlastně udělalo: „Udělalo se mi nevolno. Vánoce, Andulka, stres…“ vyjmenovala. A hned dodala, že se její stav rychle zklidnil. „Jsem teď doma a dívám se na Novu. Mám tady synovce a povídáme si. Jsem úplně v pořádku, ani chřipku nemám,“ zdůraznila.
Zásah záchranné služby potvrdil její mluvčí a vyjádřil se k němu také zástupce záchranky Karel Kirs. „Můžu potvrdit, že jsme na místo vyjížděli. Jednalo se o ženu ve věku přibližně 70 let, v zájmu ochrany osobních informací ale stav pacientky nebudeme specifikovat,“ uvedl pro Blesk. Podle těchto informací byla Patrasová na Štědrý den propuštěna do domácí péče – mimo jiné i kvůli nedostatku zdravotnického personálu. Zda šlo o skutečný kolaps, nebo spíš krátkou indispozici vyvolanou stresem, tak zůstává otevřené.
Jisté je jedno: letošní svátky rodinu Slováčkových zasáhly bolestí, která se nedá „přepnout“ ani kvůli tradicím. Na hrob Aničky ve Strašnicích zamířili postupně – nejdřív Felix Slováček se synem Felixem mladším, později, když se Dáda cítila lépe, i ona sama.