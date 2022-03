Dagmar Havlová vyzvala k podpoře žen z Ukrajiny. Sama využila služby manikérek

"Úžasný nový salon ve Spálené ulici, který si založily dívky z Ukrajiny," napsala Dagmar Havlová k fotografii, kterou sdílela ve svých instastories a přidala i odkaz na profil salonu, který sama navštívila a kde využila služeb místních manikérek.

Havlová svoji podporu Ukrajině vyjadřuje od začátku války a svým sledujícím dokonce prozradila, že měla v plánu dorazit na České lvy v barvách ukrajinské vlajky. Nakonec však přece jen zvolila jiný model a zavtipkovala, že ho bude nosit, dokud se do něj vejde. Podle vlastních slov totiž stres ze světového dění zahání mlsáním čokolády.

S ohledem na současnou situaci Havlová v minulých dnech vyzdvihla význam členství České republiky v EU a NATO. "Můj manžel měl předsevzetí s nástupem do funkce hlavy státu, že nás dostane do EU a NATO. Co si předsevzal, to taky vždycky splnil a udělal pro to maximum. Díky jeho zdravému úsudku a umění být opravdovým lídrem se jeho vize, ačkoliv narážela na odpor tehdejších politiků, stala skutečností. Dnešním dnem jsme v NATO 23 let. Děkujeme, miláčku můj," napsala 12. března, tedy v den výročí našeho připojení k Severoatlantické alianci, a nezapomněla přidat i několik srdíček.

Ostatně Václav Havel před nebezpečím hrozícím ze strany Ruska varoval už kdysi. "Já myslím, že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí. I když je to největší země světa, má přesto pocit, že je taková trochu malá a že ji ohrožují i nepatrní sousedé, které kolem sebe má," prohlásil. I tento citát bývalá první dáma sdílela.