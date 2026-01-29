Třicet let od úmrtí Olgy Havlové (†62), první manželky Václava Havla (†75) a první dámy České republiky, si její památku připomněla i Dagmar Havlová. K výročí přinesla svíčku a věnec, na jehož stuze bylo jednoduché a osobní věnování: „Dáša,“ jak je patrné z fotografie, kterou sdílela na svém instagramovém profilu. V ruce drží zapálenou svíčku.
Dagmar Havlová uctila památku Olgy Havlové: Ke 30. výročí přinesla svíčku a věnec s nápisem „Dáša“
Třicet let od úmrtí Olgy Havlové si u hrobky rodiny Havlových připomněli lidé z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové i veřejnost. Připojila se také Dagmar Havlová, která přinesla svíčku a věnec se stuhou s prostým věnováním „Dáša“, jak ukázala na Instagramu.
Pietní setkání u hrobky rodiny Havlových letos neslo název Svíčka pro Olgu a uspořádal ho Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Za nadaci vystoupili předseda správní rady Vojtěch Sedláček a ředitelka Monika Granja. Duchovní rozměr setkání tradičně zajistil evangelický farář Miroslav Erdinger a program doplnil studentský pěvecký sbor Besharmonie.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dlouhodobé potíže a odmítnutá operace. Dagmar Havlová mluví o potřebě času pro sebe
Pomoc, která „staví na nohy“
Olga Havlová založila Výbor dobré vůle v roce 1990, krátce poté, co se stala první dámou. Její vize byla od počátku jasná. „Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy,“ popsala tehdy poslání výboru.
Na její odkaz navazuje i Cenu Olgy Havlové, kterou nadace uděluje od roku 1995. Ocenění upozorňuje na lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří se navzdory svému handicapu aktivně zapojují do života společnosti a pomáhají ostatním. Mezi laureáty patří například Lukáš Kroupa, šéf České federace Powerchair Hockey, první držitelkou ceny se stala Jana Hrdá, zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů. Za dobu své existence podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové více než 32 tisíc organizací a jednotlivců částkou 984 milionů korun.
Život po boku Václava Havla
Olga Havlová, rozená Šplíchalová, se narodila 11. července 1933 na pražském Žižkově. S Václavem Havlem ji spojovala mimo jiné láska k divadlu. Seznámili se v roce 1956 a vzali se o osm let později. Společně si v roce 1968 pořídili usedlost Hrádeček na Trutnovsku, která se stala důležitým místem jejich života i setkávání disidentů. Olga se zapojila do aktivit kolem Charty 77 a Václav Havel jí během svého věznění psal známé Dopisy Olze.
Jako první dáma se výrazně věnovala sociální oblasti a získala za svou práci i mezinárodní uznání. Zemřela po těžké nemoci ve vile ve Střešovicích, kam se po hospitalizaci vrátila. Na Pražském hradě se s ní tehdy přišly rozloučit desetitisíce lidí. Její odkaz dnes připomíná nejen nadace, ale také literatura, divadlo a film.
Václav Havel se znovu oženil 4. ledna 1997, kdy si vzal herečku Dagmar Veškrnovou. Zemřel 18. prosince 2011.