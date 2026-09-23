Dagmar Patrasová pořádně zuří. Veřejná slova jejího manžela Felixe Slováčka o jejím zdravotním stavu ji natolik rozčílila, že kvůli nim zvažuje právní kroky. Tvrdí totiž, že Felix o ní lže a že nechápe, proč něco takového vynáší před novináře. „Není ale něco takového protiprávní? Já bych skoro řekla, že ano. Poradím se ještě s právníkem,“ řekla rozhořčená Patrasová.
Dáda už nevydržela mlčet. Felixovi vzkázala, že lže, a hrozí právníkem
Mezi Dagmar Patrasovou a Felixem Slováčkem je opět pořádně dusno. Tentokrát Dádu rozčílilo, co její manžel řekl o jejím zdraví. Tvrdí, že lže, a zvažuje konzultaci s právníkem.
Důvod jejího rozčilení je přitom jasný. Felix Slováček v posledních dnech veřejně mluvil o jejím zdraví a tvrdil, že přestože má při lékařských kontrolách výsledky v pořádku, má problém s pamětí. „Zvláštní je to, že když jde Dáda na vyšetření, tak má všechno v naprostém pořádku. Játra, krev, všechno,“ řekl s tím, že informace má přímo od primáře, ke kterému společně chodí. Následně dodal: „V podstatě jediné, co u Dády trošku hapruje, je to, že si už málo pamatuje.“
Slováček pak zašel ještě dál a v souvislosti s jejími problémy zmínil demenci. „Ale to je normální. V sedmdesáti už má kdekdo nějaký druh demence. A když se tam přidá alkohol, je tam samozřejmě i ta alkoholová,“ prohlásil. Právě proti tomu se nyní Patrasová ostře ohradila. „To mám za těch 40 let manželství? Že něco takového řekne novinářům, to je odporné, ale navíc to ani není pravda. Lže. Nejspíše kvůli tomu, aby sám něco zakryl. Dříve takhle zakrýval své avantýry se ženami,“ tvrdí pro Expres zpěvačka.
Její reakce přichází krátce po incidentu, kdy se Patrasová před jejich domem nemohla dostat dovnitř, protože nemohla najít klíče, a nakonec přelezla plot. Sama tehdy tvrdila, že jí klíče mohl schovat právě Felix. „Myslela jsem, že je mám v kabelce, jako vždycky, ale nebyly tam. Myslím, že mi je schoval, ale dokázat mu to nemůžu,“ uvedla.
A manželská válka tím nekončí. Dáda připomněla, že už jednou žádost o rozvod podala, následně ji stáhla a dnes svého tehdejšího rozhodnutí lituje. „Co mám ale dělat? Rozvést se s ním? Aby ho to v jeho věku nepoložilo… Já už v minulosti podala žádost o rozvod, on mi nasliboval hory doly, abych ji stáhla. Udělala jsem tehdy chybu,“ řekla. Po čtyřiceti letech manželství tak mezi manžely znovu padají velmi ostrá slova.